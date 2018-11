317 Millionen Euro in 17 Jahren

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Barnim ist eine starke Wirtschaftsregion, die weiterhin wächst. Diese Zwischenbilanz hat die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) gezogen. Allein 2018 seien schon drei größere Ansiedlungsprojekte erfolgreich zum Abschluss gebracht worden.

„Besonders beeindruckend ist der breite Branchenmix, mit dem der Landkreis punktet“, sagt Steffen Kammradt, der Geschäftsführer der landeseigenen Gesellschaft mit Hauptsitz in Potsdam, die im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde eines ihrer fünf Regionalcenter betreibt, das für Barnim und Uckermark zuständig ist. Die anderen Regionalcenter sind in Potsdam, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Cottbus angesiedelt. Vor allem Eberswalde und Bernau hätten sich zu beispielhaften Qualitätsstandorten mit Ausstrahlung auf das Umland bis nach Berlin hinein entwickelt, führt Steffen Kammradt aus. Die WFBB habe seit ihrer Gründung im Jahr 2001 gemeinsam mit ihren regionalen Partnern alles in allem 279 Unternehmensprojekte im Barnim unterstützt, durch die 1143 Arbeitsplätze neu geschaffen wurden und mit denen ein Investitionsvolumen von 316,6 Millionen Euro ausgelöst werden konnte, teilt der Geschäftsführer anlässlich seines Antrittsbesuches bei Landrat Daniel Kurth mit. An dem Gespräch nahm auch Rüdiger Thunemann teil, der als Geschäftsführer der kreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft WITO in der Verantwortung steht. „Die gute Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderer unterschiedlicher Ebenen ist ein Markenzeichen und ein Standortvorteil Brandenburgs, der auch dem Barnim nutzt“, betont Steffen Kammradt. Allein 2017 habe die Kooperation zu 20 Unternehmensprojekten geführt, mit denen 41 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 8,5 Millionen Euro verbunden gewesen seien. Dazu hätten Neuansiedlungen, Erweiterungsinvestitionen, Innovationsprojekte und technologieorientierte Existenzgründungen gehört.

Zu den Barnimer Vorzeige-Unternehmen, die von der Wirtschaftsförderung durch WFBB und WITO profitieren konnten und deren Entwicklung auch weiter unterstützt werde, gehörten zum Beispiel die starken Automobilzulieferer Finow Automotive und Schmidt Maschinenbau in Eberswalde oder Weber Motor in Bernau. Weitere profilierte Unternehmen im Kreis seien TZMO in Biesenthal, ein Hersteller von Hygieneprodukten, der Bernauer Spielzeugroboter-Entwickler Kinematics, die Eberswalder Wurst GmbH in Britz oder der Medizintechnik Spezialist Meytec in Werneuchen, so der Geschäftsführer.

Der gesamte Barnim ziehe seine Vorteile daraus, dass die Wirtschaft in Berlin brumme, was den Platz für Erweiterungen und Neuansiedlungen knapp werden und die Quadratmeter-Preise steigen lasse. „Überdies punkten wir auch mit einer tollen Infrastruktur und einer umfassenden Beratung“, sagt Rüdiger Thunemann für die WITO.