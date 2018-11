Schwedter wird neuer OB von Potsdam

Michael Dietrich

Potsdam (MOZ) Ab November wird ein Schwedter die brandenburgische Landeshauptstadt regieren: Der designierte neue Oberbürgermeister Mike Schubert ist gebürtiger Oderstädter. Der 45-Jährige ist zwar schon seit mehr als 40 Jahren Potsdamer. Mit Schwedt verbindet ihn dennoch eine Anekdote, die ihn das ganze Leben prägt.

Wenn am 28. November der neue Oberbürgermeister von Potsdam sein Amt antritt, dann bestimmen gleich zwei gebürtige Schwedter maßgeblich die Politik in der Landeshauptstadt. Zum Fraktionschef der Regierungspartei im Landtag, Mike Bischoff, gesellt sich dann ein zweiter Mike: Mike Schubert, bisheriger Sozialdezernent und Beigeordneter von Potsdam. Er gewann im Oktober die Stichwahl um die Nachfolge von Oberbürgermeister Jann Jakobs.

Mike Schubert ist am 11. Februar 1973 in Schwedt geboren. Seine Eltern, beide Leistungssportler, hatten beruflich in der Stadt zu tun, als sich zum zweiten Mal Nachwuchs ankündigte. Sein Vater ist die Kanu-Slalom-Legende Manfred Schubert, achtfacher Weltmeister im Wildwasser-Kanu, späterer Cheftrainer beim ASK Vorwärts, Erfolgstrainer vieler Olympioniken und Vizepräsident des Kanu-Landesverbandes. Aus der Geburtsklinik erzählten die Eltern von Mike dieselbe Anekdote, die auch Mike Bischoff, 1965 in Schwedt geboren, gern zum Besten gibt.

Die für die DDR ungewöhnliche Schreibweise des Vornamens Mike sei auf eine Hebamme zurückzuführen, die den Eltern auf ihren Namenswunsch Maik bestimmt geantwortet haben soll: „Na, den schreiben wir aber so, wie er im Englischen geschrieben wird.“ Übrigens wohnten die Schuberts wie Familie Bischoff auch in der Bartel-Straße, heute Straße am Sportplatz, von der man auf den Fußballplatz Heinrichslust schauen kann.

Im August 1975 verließ die Familie Schwedt und zog nach Potsdam, wo der Vater das Kanu-Zentrum des ASK Vorwärts mit aufbaute.

Mike Schubert lernt in Teltow Industrieelektroniker, scheitert als selbständiger Einzelhandelskaufmann, geht als Presseoffizier ein halbes Jahr in den Kosovo, hilft beim Elbe-Hochwasser zwei Wochen in Dresden, der Geburtsstadt seiner Eltern, studiert in Potsdam Politologie, wird Stadtverordneter und später Fraktionschef der SPD in Potsdam, arbeitet in der Landesregierung als Büroleiter für seinen politischen Ziehvater Matthias Platzeck und für Innenminister Rainer Speer. Beruflich besuchte er ab und an Schwedt, als er im Innenministerium für Brandschutz-Kontrollen zuständig war und auch Feuerwehren in der Uckermark persönlich seinen Besuch abstattete.

Heute wohnt Mike Schubert in Golm bei Potsdam, ist verheiratet, hat zwei schulpflichtige Kinder. Er hat sich als Oberbürgermeister vorgenommen, mit öffentlichen Sprechstunden mehr auf die Bürger zuzugehen, will mehr Schulen und Kitas bauen und den Verkehr in der wachsenden Stadt mit mehr Bussen, Straßenbahnen und Radwegen besser steuern.