Wenn Hindernisse keine Barrieren sind

Olav Schröder

Bernau (MOZ) „Wer sonst beeinträchtigt ist, ist diesmal im Vorteil“, sagt Marianne Buggenhagen aus Bernau über ein neues Sportangebot für Schulen. Die neunfache Goldmeldaillengewinnerin der Paralympics und Leichtathletik-Weltmeisterin will es im kommenden Jahr starten

„Wenn niemand mehr das Wort Inklusion gebraucht, dann gibt es sie tatsächlich“, stellt die 65-jährige Krankenschwester im Ruhestand fest und hat vor, mit ihrem seit 15 Jahren praktizierten Sportprojekt für Schüler ohne und mit Handicap einzutreten. Marianne Buggenhagen weiß, wovon sie spricht. Bereits in den 1970er-Jahren erkrankte sie schwer. Vom Rollstuhl aus konnte sie jedoch bis zu ihrer Rente Anfang dieses Jahres als Krankenschwester in einem Berliner Klinikum arbeiten – und schaffte es darüber hinaus, mit ihrem starken Lebensmut zur Ausnahmeathletin im internationalen Behindertensport zu werden. Allein neun Goldmedaillen gewann sie bei sieben paralympischen Spielen.

„Bei unseren Veranstaltungen in der Schule sind behinderte Kinder auf einmal die Kings“, sagt sie. Das ist kein Wunder. Bei dem etwa einstündigen sportlichen Teil des Angebots werden für Schüler ohne Handicap Barrieren eingebaut, mit denen Menschen mit Behinderungen alltäglich umgehen müssen. Zum Beispiel geht es darum, mit einer Augenbinde auf einem Balken entlang zu balancieren. Um nicht nur das Blindsein nachempfinden zu können, müssen die Schüler zuvor noch einen Purzelbaum schlagen. Beim anschließenden tastenden Gang über den Balken fehlt also auch die Orientierung durch den Gleichgewichtssinn. Dabei lernen Schüler auch, sich auf einen Begleiter zu verlassen. „Nebenwirkungen“ sind dabei nicht ausgeschlossen. Selbst wenn sich der Balancierende und sein Begleiter eigentlich nicht mögen, entwickeln sie auf einmal Verständnis füreinander, berichtet Marianne Buggenhagen.

Ausgeklügelte Parcours und Spielsituationen sind so mit Augenbinden oder Gehhilfen sowie im Rollstuhl zu absolvieren. Die Kanten einer an sich weichen Sportmatte wird so zum Hindernis. „Eine Bordsteinkante ist jedoch nicht weich“, gibt Marianne Buggehagen zu bedenken. Zum Abschluss gibt es meist ein Spiel Goal-Ball. Es wird gleichfalls mit Augenklappen gespielt. Die Orientierung erfolgt nur durch die Klingel, die in dem Ball eingebaut ist.

Gesprächsrunden erweitern die sportlich-körperliche Erfahrungen, die die Schüler machen. „Kinder fragen oft, wie ich als Rollstuhlfahrerin alltägliche Dinge wie das Aufstehen schaffe und ich zeige ihnen, wie man im Rollstuhl tanzen kann“, berichtet Marianne Buggenhagen. Wer älter ist, erkundigt sich eher danach, wie ein Auto umgebaut werden kann oder wie die Krankenschwester ihren Beruf ausgeübt hat. Marianne Buggenhagen hat Erfahrungen mit diesem Angebot in den Regionen Gotha und Frankfurt am Main. Dort ist sie mit ihrem Mann Jörg Buggenhagen, der nach einem Unfall ebenfalls auf den Rollstuhl angewiesen ist, seit 15 Jahren in der Regel immer für eine Woche an den Schulen unterwegs. 500 bis 1000 Jugendliche erreichen sie jeweils in diesen fünf Tagen. Die Autorin Christel-Ursel Rafael, die eine Biografie über die Sportlerin geschrieben hat, und die evangelische Kirchengemeinde hatten den Kontakt zu den thüringischen Schulen nicht nur vermittelt, sondern unterstützt. Die hessischen Projekte initiierte der Deutsche Behindertenverband, für den sich Marinane Buggenhagen als Botschafterin für Inklusion engagiert.

Der Verband hat jetzt auch Pankow als Modellregion „Mehr Inklusion für alle“ (MIA) ausgewählt. Die dortigen Schulen werden angeschrieben und gefragt, ob sie an einem Projekt – schwerpunktmäßig für die Klassenstufen drei bis acht – interessiert sind. Auch wenn sich Barnimer Schulen beteiligen wollen, würde sich Marinanne Buggenhagen freuen.