„Das ist eine riesige Schweinerei“

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zwei Ziegen sind in dieser Woche im Tiergehege Eisenhüttenstadt qualvoll gestorben. Sie wurden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Besuchern tot gefüttert. Dabei gilt überall auf der Anlage Fütterungsverbot.Janet Neisersprach mit Vivien Schmiede, der Leiterin des Tiergeheges.

Frau Schmiede, was genau ist in dieser Woche passiert?

Wir haben an diesem Montag die erste tote Ziege im Stall gefunden. Susi. Sie war acht Jahre alt. Am Sonntag hatte sie schon Durchfall, da gab es dann von uns Heu und Wasser. Doch sie hat es leider nicht geschafft. Am Dienstag hatten wir dann eine weitere Ziege und ein Schaf, die apathisch da gestanden beziehungsweise gelegen haben. Der Tierarzt ist gekommen und hat sie behandelt. Am Mittwoch haben wir ihn noch einmal rufen müssen. Aber am Nachmittag ist die zweite Ziege leider auch gestorben.

Altersschwäche kann man ausschließen?

Die zwei Ziegen waren zwar etwas älter, aber es waren ansonsten gesunde und sehr zutrauliche Tiere, die immer als erstes zu den Besuchern gekommen sind und sich haben streicheln lassen. Das ist ihnen nun leider zum Verhängnis geworden.

Was ist denn die Diagnose?

Pansenazidose. Dabei handelt es sich um eine Übersäuerung des Pansens, also des größten der drei Vormägen. Das ist eine Stoffwechselstörung in Folge einer Fütterung mit wahrscheinlich Brot oder Äpfeln.

Vom Tiergehege kann dieses Futter nicht stammen?

Nein, wir wissen ja, wie die Tiere darauf reagieren. Wir haben nachträglich sogar geschaut, ob möglicherweise giftige Pflanzen im Heu waren. Das war aber definitiv nicht der Fall. Es muss also von außen gekommen sein.

Die Pellets, die Besucher im Tiergehege kaufen und verfüttern können, sind nicht Schuld?

Nein, das können wir ausschließen.

Bei uns herrscht seit langem generelles Fütterungsverbot – bis auf die Pellets bei den Ziegen und den Vögeln. Es gibt mehrere Hinweise im Tiergehege.

Halten sich die Leute daran?

Nein, meine Kollegen und ich, wir sehen immer wieder Besucher – an allen Anlagen –, die Brot, Eicheln oder aber Möhren und Äpfel füttern.

Das klingt doch gesund.

Ist es aber eben nicht. Die meisten Tiere wurden bereits vor meiner Zeit krank gefüttert, so wie die Esel und Ponys. Die bekommen von uns nur Heu und Wasser. Da geht es um Leben und Tod. Nun ist vielleicht eine Möhre nicht tödlich, aber dabei bleibt es ja nicht. Die Menge macht das Gift. Wir haben nach besucherstarken Tagen oft Tiere, die Durchfall haben, weil sie das Futter nicht vertragen.

Zeigen sich die Besucher einsichtig, wenn sie darauf hingewiesen werden?

Teils, teils. Einige verstehen es, wenn man es ihnen noch einmal erklärt. Es gibt aber auch welche, die machen weiter, wenn wir außer Sichtweite sind. Das ist eine riesige Schweinerei. Das ist verantwortungslos und respektlos. Wir verbieten das Füttern ja nicht, weil wir den Besuchern Spaß nehmen wollen, sondern weil es um die Gesundheit der Tiere geht. Die bekommen bei uns alles, was sie brauchen. Streicheln kann man ja Esel, Ponys und Ziegen trotzdem.

Nun ist am Sonntagnachmittag das große Herbstfest im Tiergehege. Gibt es da Vorkehrungen?

Wir werden Kollegen an sämtlichen Gehegen postieren, die ganz genau aufpassen, ob jemand verbotenerweise füttert – auch aus der Erfahrung des Vorjahres. Da ist nach dem Herbstfest nämlich unser Skuddenbock gestorben. Diagnose: Pansenazidose. Auch er wurde von Besuchern gefüttert und hat es nicht überlebt. Deshalb möchte ich wirklich alle Besucherbitten: Halten Sie sich an das Fütterungsverbot. Es ist nur zum Besten für die Tiere.