Lohnt sich doppelt

Berlin (MOZ) In diesem Punkt ist Annette Widmann-Mauz konsequent: Schon länger hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung bei ihren Terminen immer mal wieder erwähnt, dass gemischte Teams bessere Arbeit leisten und dass sich Diversität – so technisch der Begriff auch ist – folglich doppelt lohnt: Sie bringt Arbeitsgruppen voran, und sie verringert Diskriminierungen. Ökonomie und Moral müssen einander nicht ausschließen. Im Gegenteil: Vielfalt macht erfolgreich. In der Theorie ist das klar.

Allerdings ist diese Erkenntnis in der Praxis noch lange nicht überall angekommen. Immer noch gibt es Gesprächsrunden mit Verbandsvertretern, Politikern und auch Journalisten, an denen keine einzige Frau teilnimmt. Die Erfahrungen der halben Bevölkerung werden so mal eben ausgeklammert. Darüber kann man sich natürlich ärgern. Oder aber man schaut, wie man es ändern kann. Genau das macht Annette Widmann-Mauz, wenn sie an solchen rein männlichen Runden nicht mehr teilnimmt.

Für den Anfang ist das schon mal gut. Nur darf damit nicht Schluss sein: Denn Frauen sind längst nicht die einzige gesellschaftliche Gruppe, der öfter mal zugehört werden sollte – mindestens wenn es um ihre Belange geht.