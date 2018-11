Alles klar für den Winterdienst

Blick in die gut gefüllte Halle: 850 Tonnen Salz sind dort eingelagert. In einem Behälter wird dort auch die Sole gemischt, mit der die Fahrzeuge dann von außen beladen werden. © Foto: Anett Zimmermann

Reichenberg (MOZ) Reichenberg.Wer denkt bei Sonnenschein und tagsüber zweistelligen Plusgraden an den Winterdienst? Doch frühmorgens war es zum Teil bereits frostig.

„Wir hatten in den vergangenen Tagen schon null Grad“, berichtet Sabine Poganiatz, Leiterin der Kreisstraßenmeisterei in Reichenberg. Auf dem Hof stehen fünf bereits auf den Winterdienst vorbereiteten Fahrzeuge. „Mitte Oktober stellen wir die Bereitschafts- und Tourenpläne zusammen, damit sich auch alle Mitarbeiter rechtzeitig darauf einstellen können“, sagt sie und fügt hinzu, dass in diesem Herbst schon einmal Bereitschaftsdienst angeordnet war. Am Dienstag – bei angekündigten Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius – hat sie diesen wieder aufgehoben. „Nachts rechnen wir zurzeit mit fünf bis sieben Grad“, erläutert sie. „Wir entscheiden je nach Witterung. Am Montag bekommen wir die nächste Wochenvorschau.“

Im Vorjahr habe man zur selben Zeit noch wochenlang mit Sturmschäden zu kämpfen gehabt. „Nach den Stürmen Anfang Oktober hatten wir Windbruch in Größenordnungen“, blickt Sabine Poganiatz zurück. „Vor allem in den Kronen. Den zu entfernen, war aufwendig.“ Umgestürzt seien lediglich zwei Bäume. „Wir nehmen unsere Verkehrssicherungspflicht sehr ernst“, sagt die Leiterin der Kreisstraßenmeisterei und verweist auf zwei entsprechend ausgebildete und zertifizierte Mitarbeiter, die das ganze Jahr unterwegs seien, um Bäume zu überprüfen. Bei den Baumschauen mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde, der Naturschutzverbände sowie der Gemeinden und oft auch interessierten Bürgern werde stets versucht, die beste Lösung zu finden. Trotzdem sei mit Blick auf das Alter der Bäume und damit meist vorhandenen Schäden eine Fällung häufig nicht zu verhindern.

„Wir haben in diesem Jahr aber auch schon 110 Bäume nachgepflanzt“, ergänzt Eveline Burggraf, Fachdienstleiterin Tiefbau im Liegenschafts- und Bauverwaltungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland. Weitere Nachpflanzungen seien vorgesehen. Beide Frauen machen deutlich, wie wichtig die Bäume als Schattenspender auch für die Straßen sind. „Es gibt Straßen, die schwimmen uns in der Sommerhitze weg, da kommen wir kaum mit dem Splitten nach“, sagt Sabine Poganiatz und spricht in diesem Zusammenhang von einem Extremjahr 2018. Die neu gepflanzten Bäume seien jede Woche gegossen worden. „Das waren jeweils 50 Liter Wasser pro Baum“, unterlegt sie einen Teil des Aufwands mit Zahlen. Wichtig seien ihr auch große Pflanzgruben, Bodenaustausch und Pflanzringe. Hinzu komme das Mulchen, um tagsüber die Feuchtigkeit zu halten. Bewährt hätten sich zudem Schilfmatten zum Schutz vor Verbissschäden.

Die Kreisstraßenmeisterei ist laut Eveline Burggraf für 164,338 Kilometer Straße zuständig. Auf 152,3 Kilometern müsse Winterdienst geleistet werden. Hinzu kämen 44,4 Kilometer Straße für Gemeinden. Dies betreffe allerdings nur die entsprechenden Ortsdurchfahrten. „Dort müssten wir normalerweise am Ortseingang aufhören und dann ab Ortsausgang weitermachen“, erläutert Sabine Poganiatz. Und Eveline Burggraf kann auf 51 Kommunen des Kreises verweisen, mit denen seit 2010 die dafür nötigen Verwaltungsvereinbarungen getroffen worden sind. Das Angebot sei meist dankbar angenommen worden. Hoppegarten, Hönow, Altlandsberg, Falkenberg und die Stadt Seelow hätten jedoch eigene Lösungen bevorzugt. Auch in Petershagen-Eggersdorf sei die Gemeinde in der Pflicht. „Dort darf aus wasserrechtlicher Sicht kein Feuchtsalz eingesetzt werden“, erläutert Sabine Poganiatz. Die Verträge könnten jährlich gekündigt werden, doch eher kommen weitere geeignete Strecken dazu, zuletzt die K6401 in Döbberin. Zudem will der Landesbetrieb Straßenwesen weitere Straßen herabstufen.

Für den Winterdienst sind übrigens alle 19 Mitarbeiter im Einsatz. Die drei Verwaltungsmitarbeiter und damit auch Sabine Poganiatz übernehmen die Koordinierung und bei Bedarf die Kontrollfahrten zwischen 1.30 und 2 Uhr nachts. „Das ist dann schon eine belastende Zeit“, gibt sie offen zu.