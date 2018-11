Frankfurt ist heiß auf Union Klosterfelde

Eberhard Fehland

Frankfurt Der 1. FC Frankfurt sieht sich nach dem 1:0-Sieg gegen die TSG Bernau erneut vor einer unbekannten Brandenburgliga-Größe. Der Oberliga-Absteiger muss zur 10. Runde am Sonnabend ab 14 Uhr beim Tabellennachbarn Union Klosterfelde ran.

Die Frankfurter, mit 17 Punkten derzeit fünfter der Brandenburgliga, dürften mit dem fünften ungeschlagenen Spiel in Folge vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Darin sieht Chefcoach Jan Mutschler zugleich aber auch eine Gefahr. „Wir sind in dieser Liga angekommen und sind heiß auf jeden Partner“, urteilt er. „Wir dürfen jedoch nicht abheben, müssen schön auf dem Teppich bleiben und jeden Gegner sehr ernst nehmen.“

Klosterfelde steht momentan mit 14 Zählern auf dem Konto auf Rang 6 direkt hinter den Frankfurtern. Die Unioner haben jüngst beim FSV Bernau 4:2 gewonnen und beim Werderaner FC Viktoria einen Punkt geholt (1:1). Das seien Fingerzeige für die Stärke des Gastgebers, der daheim (3-1-1) nur einmal verlor: 0:2 gegen Einheit Bernau.

Unions Trainerfuchs Gerd Pröger muss auf Kapitän und Innenverteidiger Michael Laletin verzichten. Der 29-jährige ehemalige Regionalliga-Spieler von Rot-Weiß Essen und Tennis Borussia Berlin handelte sich beim Randberliner Derby in Bernau eine Rote Karte ein. Auf die offensivstarken Tobias Marz (7 Tore), Raif Yaman und Lukas Bianchini wird die gefestigte FCF-Abwehr besonders achten müssen.

In den Reihen der Oderstädter wird Sandro Henning fehlen. Der 18-jährige Stürmer (2 Treffer/6 Vorlagen) ist bei der Hochzeit seines Bruders Sebastian (28/Pneumant Fürstenwalde) dabei. Für ihn dürfte Routinier Mathias Reischert in die Startformation rücken.

Der Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf droht wie im Vorjahr (10. Platz), wieder im Mittelmaß zu versinken. „Das ist eine Momentaufnahme“, relativiert Denny Danowski. „Aber wir müssen uns endlich wieder einmal belohnen. Wir wollen am Ende unter die besten Fünf kommen“, sagt der Trainer. Das jüngste 1:5 gegen Spitzenreiter FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf sei zwar ein klares Resultat, „aber unsere Einstellung und Leistung stimmten, nur das Ergebnis nicht“.

Am Sonnabend ab 14 Uhr wollen die Vorort-Frankfurter, momentan mit 13 Punkten auf Platz 9 stehend, die Premiere beim stark verjüngten Neuling MSV Zossen – Platz 13 mit sieben Punkten auf dem Konto – unbedingt gewinnen. Damit beginnt für die Danowski-Elf eine Serie von drei Auswärtsspielen. Nach dem Spiel beim MSV geht es für Blau-Weiss nach Luckau, wo Zossen mit 4:3 gewinnen konnte. Im Anschluss wartet Bad Saarow im Pokal.

In der Kreisoberliga will Aufsteiger und derzeit Tabellendreizehnter Union Booßen den Schwung vom 3:1 in Groß Lindow nun auch daheim gegen den zwölften der Liga, den MTV Altlandsberg, mitnehmen. Der Anstoß ist am Sonnabend um 14 Uhr.

„Im Vergleich auf Augenhöhe wollen wir weiter um den Klassenerhalt punkten“, sagt Booßen-Coach Frank Gohl. Er muss jede Woche rotieren und hat schon 30 Akteure einsetzen müssen. „Wir haben viele Verletzte und viele müssen am Wochenende im Schichtdienst arbeiten“, begründet er die Maßnahmen.Nur der 33-jährige Stefan Harnisch machte alle neun Vergleiche mit. Jerome Kindler, 31 Jahre, ist mit sechs Toren derzeit der beste Torschütze der Booßen-Elf. Bei den Gästen traf der 20-jährige Rumäne Denis Teterea bisher achtmal ins gegnerische Tor.

Zur gleichen Stunde will die Reserve des 1. FC Frankfurt – mit 21 Zählern Dritter in der Kreisoberliga – nach vier Erfolgen in Serie weiter Nägel mit Köpfen machen und beim Aufsteiger und zehnten der Liga SV Letschin seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Einen schwereren Stand muss man dem im Umbruch befindlichen FC Union Frankfurt (Platz 14 mit vier Punkten) ab 15 Uhr in Wiesenau vorhersagen. Der letzte Sieg gegen den derzeit Siebten der Liga liegt über drei Jahre zurück (4:3). Auch im jüngsten Pokal zog man den Kürzeren (1:2 n. V.).