Hilfe für die Eichhörnchen

Silvia Passow

Falkensee Der kleine schwarze Wirbelwind erklimmt den Ast, ein Satz, rauf auf die Holzkiste, aus der sein kleiner Bruder, ebenfalls im schwarzen Fellkleid, neugierig die Nase heraussteckt. Der kleine Flitzefeuerzahn kennt kein Halten, die Gitter der Voliere hinauf, elegante Drehung, schwups, Landung auf dem nächsten Ast und weiter geht die wilde Jagd. Ein Spiel der Geschicklichkeit und gleichzeitig Training für die Zeit nach der Obhut bei der Eichhörnchenhilfe Falkensee.

Die Hege und Pflege der Tiere um beste Voraussetzungen zuschaffen für ein Leben in Freiheit, das ist Karin Grusdats, Leiterin der Eichhörnchenhilfe, erklärtes Ziel. Toni, der kleine Akrobaten, und sein deutlich ruhigerer Bruder Bacardi werden den Winter bei Grusdat verbringen. Schwer erkrankt trafen sie hier ein, nun sind sie über dem Berg. Aber bereit für ein eigenständiges Leben in der Natur sind sie noch nicht.

Insgesamt 26 Eichhörnchen werden die kalte Jahreszeit in Karin Grusdats Obhut verbringen. Allein hätten sie keine Chance. Zu jung oder noch nicht vorbereitet, weil Krankheit oder wohlmeinende Menschen die Jungtiere aufnahmen, nicht wissend, welcher Schaden für das Tier entsteht. Denn kleine Eichhörnchen lernen am besten von großen Eichhörnchen, spezifisch dass, was ein Eichhörnchen für ein langes, erfolgreiches Leben in der Natur so braucht. Nahrung finden, Kobel, also ein Nest, bauen, Sozialverhalten unter Gleichartigen und Feinde ausmachen. Neben den Jungtieren hat Grusdat auch Langzeitbewohner hier, sie sind eingeschränkt in der Wahrnehmung oder der Beweglichkeit. „Insgesamt werden es von Jahr zu Jahr mehr Eichhörnchen, die Hilfe brauchen“, erzählt Grusdat. Rund 80 Eichhörnchen waren es in diesem Jahr. Dazu kommen momentan noch drei Igel, die noch nicht rund genug für den Winterschlaf sind.

Viel Arbeit steckt auch in der Instandhaltung der großzügigen Volieren. Erst kürzlich wurde das Zuhause der Invaliden und Langezeiterkrankten Hörnchen generalüberholt. Das kostet alles Zeit und natürlich Geld. Grusdat freut sich über einen Zuschuss in die Futterkasse, auch in Form von Nüssen oder noch geschlossenen Zapfen. Die darin befindlichen Samen sind ein wahrer Leckerbissen. zudem beschäftigen sie die Hörnchen und bereiten sie gleichzeitig auf das Leben in der Natur vor.

Wer sich über die Arbeit der Eichhörnchenhilfe Falkensee informieren möchte, sucht am besten die entsprechende Seite bei Facebook auf. Hier gibt es auch Informationen zur Auktion „Schöne Dinge zu Gunsten der Eichhörnchenhilfe Falkensee,“ die vom 5. bis 11. November läuft. Auch über den Förderverein der Lokalen Agenda 21 Falkensee kann unter dem Stichwort Eichhörnchen gespendet werden.