Polizei organisiert „Tage der Sichtbarkeit“

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Weil bei Dunkelheit das Unfallrisiko von Fußgängern und Radfahrern etwa dreimal höher als am Tag ist, veranstalten Polizei, das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg und weitere Partner erstmalig landesweit die „Tage der Sichtbarkeit“, und zwar von Dienstag bis Donnerstag.

Mit dabei ist auch die Gemeinde Woltersdorf. Dort beteiligen sich die Gemeinde, der Seniorenbeirat und die Solidargemeinschaft zum Schutz vor Kriminalität (SSK) an zwei Aktionen am Mittwoch. Von 7 bis 8 Uhr stehen die benannten Akteure vor dem Schulcampus an der Weinberg- und der Vogelsdorfer Straße und machen die Schüler auf ihre Sichtbarkeit als Fußgänger und Radfahrer aufmerksam.

Es werden Tipps und Anregungen zu möglichen Verbesserungen an Bekleidung und Fahrrädern gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zu den Hinweisen gehört die Empfehlung, helle reflektierende Bekleidung zu nutzen. Denn Reflektoren sind noch in 140 Metern Entfernung zu sehen. Die Erkennbarkeit von dunkler Kleidung liegt dagegen nur bei knapp 25 Metern. Die zweite Aktion schließt sich an den Einsatz vor dem Schulcampus an. Von 8 bis 9.30 Uhr können Interessierte sich auf dem Marktplatz beraten lassen.

Ein weiterer Aktionsort ist Fürstenwalde, dort die Dekra-Niederlassung im Autofocus. Die Dekra ist einer der Partner der Aktion.