Stadt hofft auf Gratis-WLAN vom Land

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Thomas Gutke

In Brandenburg sollen im nächsten Jahr 1200 kostenfreie WLAN-Hotspots eingerichtet werden. Frankfurt hat gegenüber dem Ministerium für Wirtschaft und Energie acht mögliche Standorte für die Innenstadt angemeldet.

Brandenburg hinkt, was öffentliche, drahtlose Internetzugänge in den Kommunen angeht, den meisten anderen Bundesländern hinterher. Im vorigen Jahr beschloss der Landtag deshalb einen flächendeckenden WLAN-Ausbau, woraufhin das Wirtschaftsministerium im Frühjahr ein europaweites Vergabeverfahren für den Aufbau und den Betrieb von rund 1200 Hotspots startete. Diese sollen rund um die Uhr einen schnellen und kostenfreien Zugang zum Internet ermöglichen und mit einem Jugendschutzfilter versehen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro.

Laut Ausschreibung sollen dabei etwa 820 Zugangspunkte auf touristische Orte entfallen, der Rest auf landeseigene oder kommunale Liegenschaften. Die Städte und Gemeinden nannten dem Ministerium Wunsch-Standorte. Frankfurt meldete dabei acht touristisch bedeutende Zugangspunkte im Innenstadtbereich beim Land an, darunter unter anderem die Marienkirche.

„Wünschenswert wäre eine Abdeckung vom Rathaus bis zum Kleist-Forum“, meint Jörg Friedemann, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig für Breitband und Digitale Infrastruktur. Die Landesinitiative für das Gratis-WLAN bewertet er sehr positiv. Denn für das finanzschwache Frankfurt wären solche Investitionen kaum zu stemmen. Zwar gibt es auch ein 120 Millionen Euro schweres EU-Programm – WiFi4EU. Doch hier kann Frankfurt höchstens auf einen Hotspot hoffen.

Noch hat das Land keinem der Bewerber den Zuschlag erteilt, die Verhandlungen laufen noch. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministers auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Christina Schade hervor. Es ist also noch unklar, ob Frankfurt tatsächlich die acht erhofften Hotspots bekommt. Für die Planung und Errichtung sind 14 Monate vorgesehen. Die ersten Zugangspunkte sollen drei Monate nach der Zuschlagserteilung in Betrieb gehen.

Während das Landes-WLAN noch auf sich warten lässt, zählt Frankfurt laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur bereits jetzt 17 privat betriebene, öffentlich zugängliche WLAN-Zugänge. Einer der am meist frequentierten befindet sich am Kaufland in der Heilbronner Straße. Weitere vor allem von Jugendlichen genutzte WLAN-Spots gibt es unter anderem in den Lenné-Passagen, im Oderturm, in der McDonalds-Filiale in der Slubicer Straße, im Bahnhof sowie im Spitzkrug Multi Center in Nord.