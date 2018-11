Ein bunter Hingucker mit viel Wasser

Elke Lang

Storkow (MOZ) Die literarischen und bildkünstlerischen Zeugnisse des Schaffens von Lutz Kühne für und in Storkow sind zahlreich. Nun hat der promovierte Historiker das Bild der Stadt mit einem weiteren Hingucker bereichert: mit einem Wandgemälde, das Flora und Fauna der hiesigen Seenlandschaft zeigt.

Einen schönen Farbtupfer stellt das neue Pensionsgebäude des Hotels und Restaurants „Storchenklause“ in der Storkower Rudolf-Breitscheid-Straße dar. „Aber was machen wir nun mit der hässlich grauen Doppelgarage auf dem Parkplatz?“, habe sich der Seniorchef Richard Pielicke ratlos gefragt, schildert Lutz Kühne, wie das Wandgemälde darauf zustande gekommen ist.

Die Garage wird gebraucht für die Gäste- und die Leihfahrräder. Horst-Dieter Meyer, der die Elektroarbeiten im neuen Gebäude ausgeführt hatte, schlug gleich Lutz Kühne vor, mit dem er zusammen Mitglied der Gefährten der Nacht ist. Er solle die acht mal zweieinhalb Meter große Fläche zur Straße hin bemalen.

Richard Pielicke war begeistert und schlug gleich einen Storch und eine Rohrdommel darauf vor, weil beide Vögel präpariert in dem neuen Gebäude ausgestellt sind.

Lutz Kühne baute dann die Idee weiter aus, um „Einblick in die Seen-, Sumpf- und Dünenlandschaft zu geben sowie in Flora und Fauna von Storkow und Umgebung“, wie er erläuterte.

Als Nachfahre zweier Schifferfamilien sei er „auf der Elbe groß geworden und sehr wasser- und naturverbunden“. Im Jahr 2010 hatte er bereits den Naturlehrpfad Binnendüne in Storkow beschildert und beschriftet.

„Auf unseren 185 Quadratkilometern haben wir 36 Seen“, weiß Lutz Kühne. „So eine Ballung gibt es kaum noch einmal. In Brandenburg insgesamt gibt es mehr Seen als in Mecklenburg.“ So lag es für ihn nahe, eine Wasserfläche darzustellen.

Dieses wird durch einen zweifach geknickten Knüppeldamm in ein Seegebiet rechts und ein Sumpfgebiet mit faulenden Bäumen, Seerosen und anderen einheimischen Gewächsen geteilt. „Die sich durch die Knickung ergebenden drei Abschnitte symbolisieren die drei Knüppeldämme in Storkow: den vom Burgparkplatz zum Festplatz, den in Hubertushöhe in Richtung Schafsbrücke und den von der Reichenwalder Straße am Storkower See entlang Richtung Dahmsdorf“, erklärt er. Im Hintergrund ist die Storkower Binnendüne zu sehen, denn diese ist Teil des 66-Seen-Rundwegs um Berlin.

Als selbstständige Tafeln schräg angesetzt befinden sich an der oberen Kante noch sechs Bilder von Storkower Sehenswürdigkeiten.

Richard und Marina Pielicke sowie die jetzige Besitzerin der Storchenklause, Tochter Susann Pielicke-Günther, sind voll zufrieden: „Das Bild ist sehr kreativ und zeigt die ganze Vielfalt, die die Natur hier bietet.“

Das Wandbild solle alles ein bisschen beleben, und die Gäste von Storkow würden darauf sehen, was es im Ort alles zu sehen gibt, freut sich der Seniorchef der Storchenklause.