Kartenverkauf ist gestartet

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit dem November begann auch der Kartenvorverkauf für das diesjährige Weihnachtsoratorium in St. Marien. Es hat bereits seit vielen Jahren Tradition, getragen vom Engagement mehrerer Chöre, zuletzt des Gemischten Chores Strausberg, und Musikschulen und erfreut sich großer Beliebtheit. Aus diesem Grund wird es auch 2018 ein Weihnachtsoratorium geben, allerdings nicht jenes von Johann Sebastian Bach, sondern die stimmungsvolle, romantische Vertonung des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns für Chor, Orchester und romantische Orgel. Den zweiten Teil des Programms bildet das bekannte „Gloria“ von Antonio Vivaldi.

Dabei sind nicht nur das Programm, sondern auch die Ausführenden eine Premiere: Unter der Leitung und Einstudierung von Lothar Kirchbaum und Christoph Bornheimer singen vier Chöre – der Kirchenchor St. Marien Strausberg, Musica Vocale Altlandsberg, der A-cappella-Chor Strausberg sowie der Hugo-Distler-Chor der Musikschule Hugo Distler in Eggersdorf und einige Gastsänger.

Außerdem wird das Konzert an zwei Orten zu hören sein: Am Sonnabend, 22. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Müncheberg und am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr in St. Marien Strausberg.

Für beide Konzerte ist der Vorverkauf jetzt gestartet. Karten sind an verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich: Theaterkasse im Handelscentrum Strausberg, Touristinformation Müncheberg, Gemeindebüro St. Marien Strausberg, Gemeindebüro der Stadtpfarrkirche Müncheberg.