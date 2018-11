Eine Sache der Einstellung

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Mit dem Weltvegantag Anfang November wird weltweit die vegane Lebensweise gefeiert und etabliert. Mittlerweile finden auch in Beeskow Anhänger der rein pflanzlichen Ernährung ihre Produkte.

Sojamilch, weißer Quinoa, Maisgries: Wer in Klaus Mruks Bioladen in Beeskow stöbert, taucht automatisch ein in die Welt veganer Produkte. Unter seinen Kunden gebe es durchaus einige, die sich bewusst vegan ernähren: „Manche machen es aus Tierschutzgründen, andere aus gesundheitlichen“, sagt er. Generell sei ein großer Teil seiner Kunden an bewusster Ernährung interessiert. Auch er selbst versuche, seinen Konsum an tierischen Produkten einzuschränken: „Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Hof groß geworden, da ist das manchmal gar nicht so einfach“, sagt er.

Er könne es absolut verstehen, wenn sich Menschen vegan ernähren: „Ich finde nicht, dass man das belächeln sollte“. Wenn er etwa Probleme mit den Gelenken habe, ernähre er sich ein paar Tage nur von pflanzlichen Produkten wie Gurken oder Tomaten. Veganer ernähren sich ausschließlich von pflanzlichen Lebensmitteln. Das bedeutet, sie verzichten auf Produkte, in denen Fleisch, Fisch, Käse und Eier enthalten sind. Auch Honig zählt für viele Veganer dazu, da er von Bienen produziert wird.

Bundesweit soll es laut einer Befragung vom Marktforschungsinstitut Skopos 1,3 Millonen Menschen geben, die sich rein vegan ernähren. Das entspricht 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. 2008 ergab die nationale Verzehrstudie noch die Zahl von 80 000 Veganern.

Neben der Ernährung für Erwachsene wird auch das richtige Essen für Kinder immer wieder diskutiert. Im DRK-Familienzentrum Beeskow können sich Eltern bei einer Ernährungsberatung über gesunde Mahlzeiten für die Kleinen informieren. Vegane Ernährung für Kinder sei bei ihnen aber noch nicht präsent, sagt Anja Keß vom Familienzentrum: „Ich glaube das ist eher in Großstädten ein Thema.“

Wie man seine Kinder vegetarisch ernähren kann, werde aber durchaus immer wieder angesprochen. Mit kleinem Aufwand kann man laut Keß bei der fleischlosen Ernährung die fehlenden Nährstoffe durchaus wieder zuführen, etwa mit einem Schuss Orangensaft oder Haferflocken. „Man muss sich aber mit dem Thema befassen“, betont Anja Keß. Denn für Kinder spiele die Ernährung gerade für das Wachstum des Körpers eine entscheidende Rolle.

Mittlerweile zählt zum veganen Lebensstil nicht nur die Ernährung, sondern auch Kleidung und Kosmetik dazu. Mancherorts werden schon vegane Schuhe, die etwa aus Baumwolle, Leinen oder synthetischen Materialien bestehen, verkauft. „Bei uns sind die Schuhe aber alle aus Leder“, sagt Daniela Breske vom Beeskower Schuhaus Woick. Nachfrage nach veganen Schuhen gebe es bei ihnen nicht: „Leder ist nun mal das beste Material für die Füße“, betont sie.

Die Mitarbeiter im Restaurant Cucina Verde in Sauen müssen sich immer wieder auf vegane Gäste einstellen. Vor allem, wenn dort Studenten der Berliner Kunsthochschulen essen, die im Sauener Gutshaus regelmäßig unterkommen. „Die Studenten kreuzen vorher an, was sie bei uns essen wollen und können dann auch vegan angeben“, sagt Inhaberin Anne Burkhardt.

Für sie ist die vegane Lebensweise aber lediglich ein Trend. „Das merken wir doch bei uns schon, wenn wir zum Beispiel Wildgulasch auf der Karte haben, da ist dann plötzlich nichts mehr mit vegan“, sagt sie und lacht.