Breite Ablehnung in der Waldemarstraße

Schluss nach zwei Bauabschnitten? Am noch unbefestigten Teil der Waldemarstraße will eine Mehrheit der Anwohner, dass nicht gebaut wird. Viele der zumeist im Rentenalter befindlichen Grundstückseigentümer fühlen sich finanziell überfordert. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Ablehnung des weiteren Ausbaus der Waldemarstraße durch die Anwohner erweist sich als breiter, als nach der jüngsten Stadtverordnetensitzung anzunehmen war. Fast alle 28 Anwohner haben sich gegen den dritten Bauabschnitt ausgesprochen, sagt Helmut Heller.

Helmut Heller hat den Brief der Grundstückseigentümer vom 1. September an die Bürgermeisterin und die Stadtverordneten verfasst. Auf ihm sind Namen und Hausnummern von 23 Grundstücken vermerkt, die meisten als Unterschrift. In der jüngsten Stadtverordnetensitzung war von zehn Unterschriften die Rede, davon, dass außer und nach dem Brief keine schriftlichen Einwände von den Anwohnern gekommen seien, und bei der Bürgerversammlung am 24. September, als die Baupläne und vor allem -kosten dargelegt wurden, eine „große schweigende Masse“ teilgenommen habe.

Gemeinhin gilt Schweigen als Zustimmung. Diesem Eindruck will Helmut Heller allerdings ganz energisch entgegentreten: „Da waren viele einfach davon überrollt, dass das Bauvorhaben an sich gar nicht in Frage gestellt wurde, sondern nur Modalitäten wie Stundung oder Ratenzahlung erörtert wurden.“ Die Enttäuschung darüber, dass die Meinungsäußerung der übergroßen Mehrheit der Anwohner offenbar gar keinen Einfluss gehabt habe, sei riesengroß gewesen, resümiert der 70-Jährige. In der Stadtverordnetenversammlung hätte er diese Haltung der Anwohner gerne öffentlich dargelegt. Helmut Heller hatte zu dem Tagesordnungspunkt auch Rederecht eingeräumt bekommen. Doch er kam nicht zu Wort. Denn bevor er es wahrnehmen konnte, zog Bürgermeisterin Elke Stadeler angesichts der kontroversen Debatte mit den Stadtverordneten die Vorlage kurzerhand zurück und sagte, sie solle ein weiteres Mal in den zuständigen Ausschüssen beraten werden.

„Unsere größte Angst ist die vor einer schleichenden Enteignung auf dem Wege des Straßenbaus“, begründet Helmut Heller die Ablehnung. Denn habe er zuerst auch gedacht, die Stadt mache gemeinsame Sache mit den Banken bezüglich Ratenkrediten, so stellte er dann fest: Die Stadt macht das Geschäft ja selbst. Sie gewährt Ratenzahlung und fordert dafür Zinsen, Ausnahmen bilden nachgewiesene Fälle unbilliger Härte, so sagte es Elke Stadeler auch in der Sitzung. Und: „Die Stadt kann sich dann auch ins Grundbuch eintragen lassen, dann gehört uns das Grundstück nicht mehr vollständig“, sagt Helmut Heller. Er habe nur mit zwei der 28 Betroffenen nicht sprechen können. Dass auch Leute, und da gebe es einige, den Ausbau ablehnten, die sich die Beiträge locker leisten könnten, nennt Helmut Heller einen unter dem Druck der Stadt eingetretenen Solidarisierungseffekt. Man kennt sich unter Nachbarn und möchte nicht, dass die langjährigen und weniger betuchten Eigentümer zur Aufgabe ihres Grundstücks gezwungen werden: „Ich denke, solche Solidarität ist für das gute Zusammenleben in einer Kommune ein hoher Wert, den auch Repräsentanten der Stadt eher fördern sollten“, hatte er in seinem Redemanuskript geschrieben. Die Mehrheit aber sei nicht in der Lage, fünfstellige Beträge für den Ausbau der Straße zu bezahlen. Für sich selbst hat er nach Konsultationen mit den Mitarbeitern des Fachbereichs Technische Dienste eine Belastung von 20 000 Euro ausgerechnet. „Anfangs war von 3000 bis 5000 Euro die Rede, dafür haben sicher die meisten Rücklagen geschaffen. Doch solch eine Kostensteigerung wie jetzt überfordert mich und viele Nachbarn. Ich wäre zum ersten Mal im Leben seit dem Hausbau verschuldet.“ Am Dienstag berät der Bauausschuss über die Vorlage und das weitere Vorgehen in der Waldemarstraße.