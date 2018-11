Derby und Spitzenspiel locken in Landesklasse

Roland Hanke

Storkow/Woltersdorf (MOZ) Die Fußballer des Storkower SC mussten in der Landesklasse Ost die siebte Niederlage einstecken. Im Nachholspiel verloren sie am Mittwoch daheim im Kellerduell gegen Rot-Weiß Luckau mit 0:1 (0:0) und bleiben Schlusslicht.

„Wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen“, sagt SSC-Trainer Jochen Meyer. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen, darunter einige hundertprozentige, die wir nicht genutzt haben.“ Und dann gab es einen Konter der Luckauer in der 75. Minute, den Martin Kölling vollendete.

Das Kuriose daran: Nach einem Schiedsrichterball, den es nach einer Einwurf-Fehlentscheidung gegeben hatte, spielte ein Storkower den Ball zum Gegner, der sofort den Konter startete. „Wir sind bei solchen Sachen zu brav“, ärgert sich Meyer. Und: „Am Ende hatten wir noch Glück, dass wir dank einer starken Leistung von Torwart Thiemo Fey nicht noch mehr Gegentreffer kassierten.“

Die Storkower, die erst einen Sieg und ein Remis verbuchten, würden den Kopf nicht in den Sand stecken und nach vorn schauen. „Wir holen unsere Punkte noch“, sagt Trainer Meyer. Ob das am Sonnabend, ab 14 Uhr, im Derby beim SV Woltersdorf schon gelingt, bleibt abzuwarten. Auswärts hat der SSC noch keinen Zähler holen können (vier Niederlagen). Und der SVW will auf seinem Kunstrasenplatz den Dreier sichern.

„Wir sind auf einen Sieg fixiert und wollen unbedingt vor unserem Heimpublikum gewinnen“, sagt Trainer Dieter Müller, der ähnliche Probleme wie der SSC in Sachen Personal hat. Und nicht nur das: „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen.“ Der SVW-Coach will mit seinem Team ein druckvolles Spiel nach vorn bieten.

Die Spitzenpartie der Landesklasse Ost steigt zwischen Aufsteiger und Tabellenführer Concordia Buckow/Waldsieversdorf und dem Vierten Preußen Beeskow. Im Ostbrandenburg-Derby treffen die Teams mit den meisten Toren aufeinander: Buckow 34, Beeskow 30.