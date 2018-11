Schwerpunkt: Nachwuchs

Ulrich Gelmrot und Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auf den ersten Blick recht unspektakulär ging die Mitgliederversammlung von Preussen Eberswalde zu Ende. Der Großteil des Vorstandes wurde erneut bei der Wahl bestätigt, doch der Fokus rückt jetzt mehr denn je auf den Nachwuchs.

Die Mitgliederversammlung bei Preussen Eberswalde fand in einer optimistischen Atmosphäre im Vereinsheim Bernhard Hensch im Westendstadion statt. Neben den 41 stimmberechtigten Mitgliedern konnte Präsident Danko Jur weitere, meist junge Vereinsmitglieder und Freunde des Westender Sportvereins begrüßen.

In seinem Grußwort hob Bürgermeister Friedhelm Boginski besondere die Bedeutung des Sports für die Kinder und Jugendlichen hervor. Ebenso den gesellschaftlichen Wert der Sportvereine und der vielen Ehrenamtler. Dabei ist Preussen Eberswalde eine ganz wichtige Adresse.

Dies brachte auch Danko Jur im Bericht des Vorstandes an die Mitgliederversammlung anschaulich zum Ausdruck. In allen Altersklassen sei man auf einem erfolgversprechenden Weg, informierte der Präsident. Auch zukünftig werde Preussen im Nachwuchs „leistungsorientierten Fußball“ anbieten, mit dem Ziel, junge Talente bis in den Herrenbereich heranzuführen.

Dass dem Nachwuchs im Verein zukünftig noch mehr Augenmerk geschenkt werden soll, zeigte die anschließende Wahl von den Vereinsmitgliedern Torsten Maerz und Marcus Bülow ins neu gewählte Präsidium. „Ich sehe mich in erster Linie als Sprachrohr zwischen Nachwuchsabteilung, Eltern und Vorstand, um die Zusammenarbeit noch zu intensivieren“, sagte Bülow zu seinem Aufgabenbereich. Darüber hinaus will er auch die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs deutscher Spitzenvereine über die bekannten Turniere hinaus ankurbeln. „Solch ein Leistungsvergleich, wie jetzt dieses Blitzturnier der D-Junioren, soll kein Einzelfall bleiben.“

Aus dem Preussen-Präsidium scheidet Norbert Schlei aus. Das langjährige Vereins- und Präsidiumsmitglied wurde von der Mitgliederversammlung zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Eine weitere Ehrung erlebte Heinz Moede. Er wird im November 81 Jahre und ist jetzt seit 65 Jahren Vereinsmitglied. Eine stolze Bilanz des früheren Motorspielers, Trainers und vielfältigen Ehrenamtlers in seinem Verein und den Fußball-Gremien der Region und des FLB. Die anschließende Wahl der Vereinsgremien für die kommenden zwei Jahre verlief dann voll harmonisch. Danko Jur wurde einstimmig zum Vereins-Präsidenten wiedergewählt. Alle anderen Kandidaten erhielten gleichfalls das volle Vertrauen.

In Kürze wird sich das Präsidium konstituieren und die Aufgaben verteilen. Preussen Eberswalde schaut zuversichtlich in die Zukunft und sucht dabei die Gespräche mit anderen Vereinen, wie mit Lok Eberswalde, um besonders im Nachwuchsbereich gemeinsam erfolgreiche Wege zum Vorteil der vielen jungen Nachwuchskicker der Stadt und Region auszuloten. „Es ist ein Gebot der Vernunft, unsere Eberswalder Kinder und Jugendliche höchstmöglich zu fördern. Und das geht nur, wenn wirklich die besten Eberswalder Fußballer die Möglichkeit haben, gemeinsam gegen gleichwertige Gegner zu bestehen“, sagte Danko Jur dazu. Wie die Zusammenarbeit genau aussehen sollte, ließ er offen. „Das sollte man zusammen ausdiskutieren, welche Dinge vorstellbar wären“, erklärte Jur. Beispielhaft erwähnte er die Situation der B-Jugend in der vorigen Saison, als Lok als 14. und Preussen (15.) am Ende die höchste Spielklasse verlassen mussten. „Zusammen hätten wir oben mitspielen können“, schätzte Jur ein. Hoffnung macht ihm das jüngste D-Junioren-Blitzturnier, bei dem die beiden Vereine ein schlagkräftiges gemeinsames Eberswalder Team auf die Beine stellten.