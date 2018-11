FCS beim Traditionsverein

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am 12. Spieltag der Fußball-Oberliga geht es für den FC Strausberg nach Berlin zum Traditionsverein FC Hertha 03 Zehlendorf. In der Brandenburgliga spielen am Sonnabend Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf zu Hause und Victoria Seelow auswärts.

Gut gespielt und ganz nah dran am Sieg – so lautete die Einschätzung beim Fußball-Oberligisten FC Strausberg nach dem 3:3 im Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd. Auch die Partien zuvor waren eigentlich nicht so schlecht. So zum Beispiel die erste Halbzeit beim Spiel gegen den FC Hansa Rostock. „Die war aus unserer Sicht fast perfekt“, schwärmt der Sportliche Leiter beim FCS, Holger Ohde. „Die 1:4-Niederlage war daher sehr bitter.“

Die Strausberger haben derzeit 16 Punkte und mit fünf Siegen sowie fünf Niederlagen bei einem Remis immer noch eine sehr ausgeglichene Bilanz. Hertha 03 ist derzeit Tabellenfünfter und liegt selbst ein ganzes Stück hinter den hoch gesteckten Zielen vor Saisonbeginn. Am jüngsten Spieltag ging die „kleine Hertha“, wie sie auch oft in Berlin genannt wird, bei Tennis Borussia mit 1:4 ein wenig unter. „Hertha 03 ist eine Mannschaft, die auf spielerische Art zum Erfolg kommen will. Das liegt uns. Wichtig ist, dass wir uns auch einmal richtig belohnen.“ Holger Ohde erinnert an die Partie zu Hause gegen Brandenburg. „Der Unterschied ist schnell erklärt. Brandenburg hatte vier Chancen und machte drei Tore. Wir haben mindestens acht ganz große Möglichkeiten und machen auch nur drei Tore.“

In der Trainingswoche wurde das deutlich angesprochen. Wer nicht schießt, kann auch keine Tore erzielen, und insofern gilt die Devise am Sonntag, mehr die Abschlüsse suchen, als nur schön zu spielen. Ohde sagt auch: „Wir sind in Berlin Außenseiter. Eine Rolle, in der wir uns auch diesmal durchaus wohl fühlen.“

In Strausberg hofft man zudem, dass der Knoten auch bei Felix Angerhoefer wieder platzt. Der Torjäger hat derzeit ein wenig Ladehemmung. Er hat erst drei Saisontreffer auf seinem Konto. Bester Strausberger Torschütze ist derzeit Caga Aslan, der viermal traf. Interessant ist auf jeden Fall ein Blick in die Fairnesstabelle. Es treffen zwei sehr faire Teams aufeinander. Hertha 03 liegt derzeit auf dem dritten Platz und hat neben 17 Gelben Karten, eine Gelb/Rote kassiert. Strausberg hat 25 Gelbe und eine Gelb/Rote und ist in dieser Wertung Neunter.

1. SV Lichtenberg 47 11 30: 4 29

2. Tennis Borussia Berlin 11 24:12 26

3. Greifswalder FC 11 24:10 25

4. TSG Neustrelitz 11 15: 8 22

5. Hertha 03 Zehlendorf 11 25:12 21

6. Charlottenburger FC11 21:17 19

7. FC Hansa Rostock II 11 24:13 18

8. FC Strausberg 11 20:22 16

9. SV Altlüdersdorf 11 19:23 13

10. Torgelower FC Greif 11 11:20 12

11. FC Anker Wismar 11 9:19 12

12. SC Staaken 11 20:25 9

13. Blau-Weiß 90 Berlin 11 8:14 8

14. Brandenburger SC Süd 11 14:24 8

15. 1. FC Lok Stendal 11 12:32 5

16. Malchower SV11 8:29 4

Was den FC Strausberg derzeit beschreibt, trifft in ähnlicher Weise auch auf den Brandenburgligisten SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf zu. Zwei Auswärtsspiele haben die Blau-Weiße gerade hinter sich. In diesen hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen. „Es wird Zeit, dass wir uns endlich mit einem vollen Erfolg auch einmal selbst belohnen“, sagt Cheftrainer Roman Sedlak. „Und dabei ist es auch nicht wichtig, dass mit dem SV Grün-Weiß Brieselang der Oberliga-Absteiger zu Gast ist.“ Brieselang hatte beim jüngsten Ligaspiel den bisherigen Tabellenführer Werderaner FC Viktoria gestürzt. Grün-Weiß gewann mit 2:1 in Werder.

Roman Sedlak muss im Heimspiel am Sonnabend, Beginn auf dem Petershagener Waldsportplatz ist 14 Uhr, auf Paul Westphahl, Denis Rolke und Maurice Ulm verzichten. „Aber unser Kader ist groß. Daher sollte es in dieser Beziehung keine größeren Probleme geben“, sagt der Trainer in seiner Vorschau.

Die Männer des SV Victoria Seelow haben diesmal eine nicht ganz so weite Anreise. Ziel ist das Eberswalder Westend-Stadion. Hier treffen sie, ebenfalls am Sonnabend um 14 Uhr, auf den FV Preußen Eberswalde. Es ist die Partie des Tabellenelften gegen den Neunten. Beide Teams hatten am jüngsten Spieltag jeweils mit 0:2 verloren. Seelow zu Hause gegen den Oranienburger FC Eintracht und Eberswalde beim MSV Neuruppin. Für beide Brandenburgligateams gilt eigentlich das Gleiche: Bloß nicht verlieren, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen.