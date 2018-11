Heimspiele versprechen Spannung

Roland Hanke

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) In der Fußball-Landesliga Süd steht der FV Erkner vor seinem nächsten Spitzenspiel. Am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, erwartet der Tabellenführer den Zweiten SG Großziethen zum Flutlichtspiel.

Eine interessante Partie dürfte auch das Heimspiel des FSV Union Fürstenwalde II am Sonnabend, ab 14 Uhr, gegen den Tabellenvierten Frankonia Wernsdorf werden. Zudem muss Germania Schöneiche zum Ostbrandenburg-Derby beim Tabellennachbarn FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ran. Diese Partie beginnt um 15 Uhr. Eine Stunde früher spielt Blau-Weiß Briesen beim Vorletzten 1. FC Guben.

Für die Erkneraner ist das um 19.30 Uhr beginnende Spiel bereits die dritte Freitagabend-Begegnung im heimischen Erich-Ring-Stadion. „Wir gehen mit großem Respekt in die Partie mit dem Großziethenern. Sie stehen nicht umsonst mit oben in der Tabelle. Die Mannschaft hat viele gestandene Spieler in ihren Reihen“, sagt FVE-Trainer Heiko Schickgram. „Dennoch wollen wir weiter ungeschlagen bleiben und möglichst unser Heimspiel gewinnen.“

Das 0:0 bei Frankonia Wernsdorf war erst das zweite Unentschieden der Erkneraner, die zudem 2:2 im Heimderby gegen Blau-Weiß Briesen spielten. Die übrigen sieben Begegnungen hatten die Randberliner für sich entschieden. Das ist auch diesmal ihr Bestreben, obwohl die Personalsituation weiter angespannt ist. Robin Neupert befindet sich im Urlaub, Sven Paprotny kehrt aus diesem erst heute zurück. Ein Fragezeichen steht hinter Niclas Mertins, der sich in der Partie in Wernsdorf eine Handverletzung zugezogen hatte.

„Wir hoffen, dass dann wieder die Spieler, die auf dem Platz stehen, sich voll reinhängen und ihre Chance nutzen“, sagt der FVE-Coach. „Unser Vorteil ist es, dass wir in dieser Saison breiter aufgestellt sind und sich die jungen Spieler immer mehr etablieren. Und wir haben einen guten Lauf, was für das Selbstbewusstsein der Mannschaft gut ist.“

Letzteres sieht auch Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk für sein Team vom FSV Union Fürstenwalde II so. Der Sonnabend-Partie gegen Frankonia Wernsdorf blickt er optimistisch entgegen: „Wir können im Heimspiel selbstbewusst auftreten.“ In der Partie, die wohl auf Rasenplatz 5 ausgetragen wird, gibt es auch ein Wiedersehen mit den guten alten Bekannten Roland Richter und Gordan Griebsch, die früher in Fürstenwalde gespielt haben.

„Klar, auf die beiden müssen wir aufpassen, wollen aber unser Spiel durchziehen“, sagt Christian Mlynarczyk, der fast alle Mann an Bord hat. Nur die verletzten Tim Lehmann und Torwart Adrian Haase stehen nicht zur Verfügung. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut. Kein Wunder, denn der FSV Union IIhat erst ein Punktspiel verloren, allerdings auch fünfmal unentschieden gespielt – Spitzenwert in der Landesliga Süd. Bisher stehen zwei Siege zu Buche. Und das beim Stand von 8:0 abgebrochene Heimspiel gegen Blau-Weiß Vetschau wird wohl als dritter Dreier hinzukommen. Allerdings steht eine Entscheidung des Sportgerichts noch aus.

Spannung verspricht auch das Ostbrandenburg-Duell zwischen dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und Germania Schöneiche. Die Gastgeber stehen als Achter einen Platz vor den punktgleichen Schöneichern, die vor Wochenfrist einen 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Guben einfuhren. Dagegen gab es für die Eisenhüttenstädter ein 1:3 in Großziethen. Allerdings hat Dynamo daheim noch nicht verloren – drei Siege und ein Remis. Die Randberliner haben auswärts erst je einmal gewonnen und unentschieden gespielt sowie zwei Niederlagen kassiert.