Schöneiches Zweite erkämpft sich siebten Sieg

Schöneiche Mit sieben Siegen in sieben Spielen im Gepäck reisen die Volleyballer der TSGL Schöneiche II in der Regionalliga Nordost am Sonntag zum USV Potsdam. Die Partie beim Tabellenzehnten beginnt um 12 Uhr.

Die Schöneicher Drittliga-Reserve kann also mit viel Selbstbewusstsein auswärts auftreten, obwohl der 3:1-Sieg im Heimspiel gegen den USV Halle erst nach viel Kampf sichergestellt werden konnte. Der Gegner ist Aufsteiger und hat eine noch sehr junge Mannschaft. Diese Unerfahrenheit wollte die Zweite der TSGL nutzen und die „Frischlinge“ mit einer gehörigen Portion Mut, Spaß und Stimmung schnell wieder auf die weite Heimreise schicken.

Da ihnen bei diesem Unterfangen ihr etatmäßiger Libero Pascal Haase dieses Mal nicht zur Verfügung stand, funktionierten sie Maik Haberer dazu um. Jedoch war dies nicht die einzige personelle Änderung. Stammzuspieler Ole Irrmisch hatte sich zuvor im Training am Knie verletzt und fehlte. Um nicht mit nur einem Zuspieler agieren zu müssen, holte sich Trainer René Jerratsch mit Johannes Meixner einen in der Zweiten gern gesehenen Gast aus der dritten Mannschaft ins Team. „Jojo“ bewies dann auch im Verlauf des Spiels, warum er über Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Bundesliga-Reserve war.

Im ersten Satz taten sich beide Mannschaften noch sehr schwer. Die Schöneicher verloren ihren anfänglichen Vorsprung zur Mitte des Satzes, um ihn sich zum Ende dann doch wieder zu holen – 25:19. Aus dem Vorhaben der Gastgeber, im zweiten Durchgang etwas ansehnlicheren Volleyball zu spielen, wurde nichts. Sie schafften es nicht, die an sich gute Annahme im ersten Versuch in Punkte umzuwandeln und luden somit die Hallenser immer wieder zum Punkten ein. Erst nachdem auf Schöneicher Seite der Wechsel im Zuspiel und Diagonalangriff kam, wurde es besser. Nach einem 9:17-Rückstand kam das Erwachen allerdings zu spät – 20:25.

Im dritten Satz spielte sich die TSGL II dann aber den Frust von der Seele und zeigte dem Publikum, warum sie an der Tabellenspitze steht. Auf einmal saßen die Blöcke, die Angriffe schlugen mit voller Wucht in der gegnerischen Feldhälfte ein und auch die Abstimmung in der Annahme klappte besser. Folgerichtig gewannen die Gastgeber souverän mit 25:14.

Im vierten Abschnitt war dann allerdings wieder mehr Kampf angesagt. Der USV erholte sich von dem doch recht heftigen Nackenschlag und bot noch einmal ordentlich Paroli. Beide Teams kämpften nun um jeden Ball und das teilweise mit nicht ganz erlaubten Mitteln. So übersah das Schiedsgericht, dass sich für einen kurzen Moment sieben Schöneicher den Hallensern zur Wehr setzten. Den Schlusspunkt des Tages setzte dann Florian Thiel. Mit einem krachenden Ass ließ er der gegnerischen Annahme keine Chance und erzielte den 25:23-Endstand für die TSGL II.