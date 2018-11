Andreas Schmidt fordert mutiges Spiel

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Reformationstag sind die Tabellen in den Fußball-Ligen auf Landesebene in der Regel begradigt worden. Nach fast einem Drittel der Saison ist abzusehen, wohin in dieser Saison die Reise für die einzelnen Mannschaften gehen dürfte.

Für Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt sollte spätestens nach dem Heim-0:3 gegen den Tabellenletzten SV Falkensee-Finkenkrug vor einer Woche klar sein, dass erneut nicht mehr als der Abstiegeskampf drin ist. So hatte auch FCE-Trainer Andreas Schmidt während seines zweiwöchigen Urlaubs in Griechenland gehofft, dass in dieser Zeit mehr als nur ein mageres Pünktchen herausspringt. „Ich konnte die Spiele über den Livestream ganz gut verfolgen. Manchmal gab es technische Probleme, doch nach dem Spiel konnte ich mir ebenfalls noch alles anschauen. Wir hatten uns mehr ausgerechnet, doch aufgrund einiger personeller Geschichten stand nicht das beste Aufgebot zur Verfügung, dass zuletzt leider nicht das umsetzen konnte, was Harry Rath wollte.“

Seit Dienstag weilt Schmidt wieder in Eisenhüttenstadt, im Training sah er die Spieler das erste Mal wieder am Donnerstag. Natürlich ist am Sonnabend für ihn der Oranienburger FC Eintracht als Drittplatzierter Favorit. Dennoch fordert er ein mutiges Spiel des FC Eisenhüttenstadt, immerhin habe der FCE die Oranienburger zu Hause vor einem Jahr mit 4:0 besiegt. „Wenn die Mannschaft das Spiel lange offen hält, ist ein Punkt möglich. Das ist auch unser Ziel.“ Zur Verfügung steht nach seiner Rot-Sperre Kapitän Mariusz Wolbaum. Ebenfalls dabei sind die zuletzt fehlenden Carsten Hilgers und Tony Wernicke. Hingegen muss der FCE weiterhin auf Michel Becker (Arbeit) sowie vom Team der Vorwoche auf Benjamin Lommatzsch (Arbeit) sowie wegen Urlaub auf Christoph Nickel, Lukas Szywala und André Beuthel verzichten.

Nach der Niederlage in Großziethen will der achtplatzierte Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sich im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Germania Schöneiche laut Trainer Dirk Liedtke ein positives Erlebnis verschaffen. Doch erneut muss Liedtke auf einige Stammspieler verzichten. Daniel Friedrich und Oliver Weniger verletzten sich in Großziethen am Oberschenkel. Jan Kretschmann und Steven Frühauf fehlen erkältet, Aziz Touré ist wegen persönlicher Termine fraglich und weiter verletzt sind Christian Wulff und Kevin Frühauf. „Da haben wir für die Offensive wenig Spieler zur Verfügung. Gegen Germania müssen wir vor allem wieder in der Defensive kompakter werden. Das hat uns in den ersten acht Spielen ausgezeichnet.“ Das sei nicht nur die Aufgabe der Abwehr, sondern der gesamten Mannschaft. „Kompaktheit und schnelles Umschalten nach vorne sind mehr denn je gefragt, das gilt nicht nur für den Profifußball. Wir arbeiten daran, aber auch auf Grund unserer vielen jungen Spieler muss man Rückschläge wie vergangene Woche hinnehmen.“ Laut Liedtke ist Germania Schöneiche eine ausgebuffte Truppe, die er mit den Dynamos auf Augenhöhe sehe. Dieses Spiel wird erst um 15 Uhr angepfiffen.

In der Landesklasse Ost steht der Tabellendritte Müllroser SV vor der schweren Partie bei der siebtplatzierten SG Bruchmühle. „Die Bruchmühler haben ihre letzten vier Spiele gewonnen. Wir müssen uns im Vergleich zum 1:0 gegen Woltersdorf steigern, um zu punkten“, erklärt MSV-Trainer Dirk Herrgoß. Verzichten muss er auf den Gelb-gesperten Gordon Duran. Da der zuletzt angeschlagene Christopher Krüger weiterhin fraglich ist, drohen laut Herrgoß „zwei Kreativspieler für den Strafraum auszufallen. Das wäre nicht schön.“ Immerhin sind die Kniebeschwerden bei Stürmer Felix Hackel so abgeklungen, dass sein Einsatz am Sonnabend nicht gefährdet scheint. Damit ist zumindest zahlenmäßig das Müllroser Aufgebot für das Bruchmühler Spiel gut ausgestattet.