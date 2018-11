3:0-Sieg wie im Punktspiel

Burkhard Bock

Templin Im Achtelfinale des Lübzer-Kreispokals trafen Victoria Templin und Einheit Grünow aufeinander. Bereits am ersten Punktspieltag der Fußball-Landesklasse traten beide Teams gegeneinander an. Damals wie diesmal gewann Victoria die Partie mit 3:0.

Natürlich wollten die Kicker aus Grünow diesmal das Blatt drehen. Die Bilanz der zurückliegenden vier Jahre machte in der Statistik deutlich, dass die Kurstädter da im Vorteil waren. In diesem Zeitraum gab es acht Begegnungen (allein seit diesem Frühjahr vier), fünf davon gewannen die Templiner – davon eben die letzten vier Vergleiche – und drei Siege feierten die Einheit-Fußballer. Nun also ging es für beide Vertretungen um den Einzug ins Cup-Viertelfinale.

Schon in den ersten Spielminuten machten beide Teams deutlich, dass sie in die nächste Runde wollen und spielten entsprechend offensiv. Gleich bei ihrem ersten Angriff besaßen die Gäste eine gute Tormöglichkeit, doch der Schuss ging am Tor vorbei. Anders machten es die Gastgeber, die bei ihrem ersten Vorstoß gleich das 1:0 erzielten. Robert Sikorski hielt nach einer Eingabe von links einfach nur seinen Fuß hin, sodass der Ball im Tornetz landete (3.).

Danach entwickelte sich eine rasante Partie, in der alle Akteure ein enormes Laufpensum hinlegten. Der Ball wurde nicht lange gehalten, die gesamte Partie wurde dadurch schnell. Natürlich unterliefen dabei auch Fehler, die aber stets mit viel Einsatz ausgebügelt wurden. Die Templiner versäumten es, weitere Treffer zu erzielen, aber die Grünower hatten ebenfalls mehrfach Pech im Abschluss. Lukas Berkner besaß dabei für die Platzherren die beste Möglichkeit, aber seinen Schuss meisterte Felix Schröder im Tor der Gäste mit einer starken Parade.

Noch vor der Pause mussten die Kurstädter wechseln, weil sich Robert Sikorski am Oberschenkel verletzte. Für ihn kam Michael Grosch, der dann aber im Mittelfeld für neue Akzente sorgte. Mit der knappen Führung ging es in die Pause – beide Mannschaften wollten nach Wiederanpfiff weiter auftrumpfen. Es blieb die schnelle und kämpferische Partie – bis zum vorentscheidenden 2:0. Einen langen Diagonalpass aus der eigenen Hälfte heraus erlief sich Berkner und spitzelte den Ball an Schlussmann Schröder vorbei ins Tor (60.).

Dies sorgte dafür, dass die Gäs-­te in ihren Aktionen nachließen. Hinzu kamen drei Wechsel innerhalb der Mannschaft, die dafür sorgten, dass das Druckspiel der Gäste nachließ. Die Gastgeber konnten nun beruhigter spielen, mussten aber dennoch aufpassen. Dann zahlte sich noch die Einwechslung von Jalalodin Arabzada für Torschütze Berkner aus: Kurzzeitig war für Unordnung in der Gästeabwehr gesorgt – Arabzada war noch keine zwei Minuten im Spiel, da erzielte er das 3:0 und machte für seine Mannschaft alles klar.

Die Templiner zogen ins Viertelfinale des Lübzer-Kreispokals ein, wo nun am 17. November die reizvolle Aufgabe beim benachbarten Dähn-Ligisten SV Boitzenburg ansteht. Der FC Einheit, inzwischen auf Platz 7 der Tabelle geklettert, kann sich voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Den 100 Zuschauern, viele davon aus Grünow angereist, war auf alle Fälle ein rasantes Pokalspiel geboten worden.