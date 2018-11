78-Jähriger tot geborgen

MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Nach einem Feuer in einer Parterrewohnung in der Straße Bergmannsglück haben Feuerwehrleute am Mittwoch gegen 10.30 Uhr den 78-jährigen Mieter nur noch leblos bergen können. Als Polizei und Feuerwehr kurz zuvor eingetroffen waren, schlugen aus der Balkontür bereits Flammen und quoll Rauch hervor. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zwar schnell löschen, dem Mann aber nicht mehr helfen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung müsse nun klären, wie der Mann zu Tode kam, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bislang werde aber ein Einwirken Dritter ausgeschlossen.