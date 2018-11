Verein feiert mit Förderern

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Von Nadja Voigt

Auf die bewegte Geschichte der Seniorenarbeit in der Stadt Wriezen hat der Förderverein Hospital St. Marien nun anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zurückgeblickt. Am Dienstag war dazu im „Plauderstübchen“ Gelegenheit.

Eingeladen waren am späten Nachmittag die Förderer und Begleiter der Wriezener Institution sowie die am Umbau beteiligten Handwerker und Planer. Unter den Gästen auch Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), sein Vorgänger im Amt Uwe Siebert, Linken-Landtagsabgeordneter Marco Büchel sowie der Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor. Bärbel Leschinski, die die Leitung der Seniorenstätte im Januar 2004 an die jetzige Chefin Dagmar Grzona übergeben hatt, nahm die Anwesenden mit auf eine Reise durch die Geschichte des „Plauderstübchens“. Und berichtete von den ersten Angeboten – Skat und Handarbeit – bis hin zur Gründung eines Chores, Sprechstunden mit dem Bürgermeister, gelebten Städtepartnerschaften, Seniorentanz und Adventsfeiern, Treffen mit den Politikern Regine Hildebrand und Volker Rühe.

Besonderer Dank galt am Dienstag dem früheren Bürgermeister der Stadt Wriezen, Uwe Siebert, der die Geschicke des Seniorentreffs mit begleitet hat. Diese Tradition setze der neue Bürgermeister fort, so der Vorsitzende des Fördervereins Hospital St. Marien, Erhard Böttcher. Er wünschte sich auch weiterhin tatkräftige Unterstützung für den Verein. Karsten Ilm stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass das Plauderstübchen seinen Weg in die Zukunft schon angetreten habe. Denn dort finden inzwischen auch junge Mütter ein breites Beratungsangebot vor, wie das Wriezener Stadtoberhaupt betonte.

Mit allen Besuchern der Begegnungsstätte am Marktplatz hatte der Vereinsvorstand schon seit den Mittagsstunden gefeiert. „Es waren fast 100 Gäste da“, freute sich Vorstandsmitglied Mareike Brune. Der Verein hätte die Verzögerungen durch die Bauphase gern in Kauf genommen, um nun in den neu gestalteten Räumlichkeiten das 25-jährige Jubiläum zu feiern. „Feiern können wir immer“, sagte das Gründungsmitglied lachend. 1992 kam Mareike Brune nach Wriezen. Sie habe von ihren Kollegen sofort den Hinweis bekommen, sich in der Stadt und für die Stadt engagieren zu müssen. Daraufhin habe sie überlegt, was in Wriezen am dringendsten gebraucht würde. Und da es – bis heute – nicht möglich gewesen sei, ein Pflegeheim zu etablieren, sei dann die Idee aufgekommen, mit dem Förderverein Gutes zu tun.

Dankbar sei sie, damals wie heute, für die Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, so Mareike Brune. Zwölf von 13 Abgeordneten hatten dem Förderverein einst das Vertrauen ausgesprochen, das „Plauderstübchen“ als Träger zu übernehmen. „Wir hoffen, dass das Vertrauen immer noch da ist und weiter wächst“, so Mareike Brune am Dienstag. Sie betonte, dass es gerade im Seniorenbereich wichtig sei, eine stabile Gemeinschaft und damit eine Konstante im Leben der Besucher des „Plauderstübchens“ zu schaffen.

Den großen Zugewinn durch die Baumaßnahme in diesem Jahr hob Leiterin Dagmar Grzona hervor. Und dankte noch einmal Planern und Handwerkern für die gute Zusammenarbeit. „Und selbst in der Bauphase konnten wir acht Eintritte in den Verein verzeichnen“, freute sie sich.

Das „Plauderstübchen“ in Wriezen, beliebter Treff für die Senioren der Stadt, wurde zwischen Januar und August saniert. Das Angebot wird künftig jedoch erweitert. Aus dem Bund-Länderprogramm „Soziale Stadt“ flossen Fördergelder. Auch die Stadt Wriezen unterstützt das Vorhaben. So wurde das „Plauderstübchen“ zu einem Stadtteiltreff ausgebaut, der sowohl Informations- und Beratungsstelle als auch ein Ort für weitere, generationsübergreifende Aktivitäten ist. Der Bau umfasste die energetische Sanierung und den barrierefreien Ausbau sowie die Schaffung zeitgemäßer sanitärer Einrichtungen.