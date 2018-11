Stadt lässt falsche Säcke stehen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Seit mehr als einem Jahr gibt die Stadt durchsichtige Säcke für die Entsorgung des Laubs der Straßenbäume aus. Das hält viele Bürger nicht davon ab, andere Tüten zu befüllen – oft sogar mit Müll. Ab Montag nehmen die städtischen Mitarbeiter falsche Säcke nicht mehr mit.

„Ein bisschen Laub zur Tarnung oben drauf, darunter Styropor und anderer Müll“, beschreibt Steve Müller den Inhalt der zehn schwarzen Säcke, die er und sein Kollege Marco Pötsch am Donnerstag auf die Ladefläche des Transporters hievten. An der Ecke Seiler-/Bergstraße standen die Tüten. Erst auf dem Betriebsgelände, beim Umschütten in einen großen Sammel-Container, merkten die Mitarbeiter des städtischen Kommunalservice, dass sich in den Säcken nicht nur das Laub von Straßenbäumen befand.

„Alles, was blau oder schwarz ist, ist zugekauft und dient in der Regel zur Tarnung einer Missetat“, sagt Karin Schulze bitter. Seit 2017 leitet sie die Fachgruppe Kommunalservice. Schon im vergangenen Jahr führte sie durchsichtige Säcke für die Entsorgung des Straßenlaubs ein, um den Inhalt besser kontrollieren zu können. „Das Ergebnis war sehr positiv“, blickt sie zurück. Rund 7000 transparente Tüten holten sich die Bürger im Rathaus ab. Aus Kulanz ließ Karin Schulze ihre Mitarbeiter aber auch die blauen Säcke mitnehmen, die einige Fürstenwalder noch aus Vorjahren hatten.

In diesem Jahr holten sich Bürger sogar 10 000 durchsichtige Säcke kostenlos im Rathaus ab. Nicht jeder brauchte sie für Laub. „Ich ziehe um und muss das ganze Zeug ja irgendwo rein stopfen“, habe ihr schon mal jemand hinter vorgehaltener Hand anvertraut, sagt Karin Schulze. An den Straßenrändern stehen jedenfalls wieder viele blaue Beutel. Andere Bürger stopfen vier, fünf gelbe Säcke, die für die Plastik-Entsorgung bestimmt sind, ineinander und befüllen sie mit Laub, Eicheln, Sand, Kastanien, Grünschnitt und Zweigen. Beim Hochheben reißt die dünne Folie kaputt und der Inhalt verteilt sich auf der Straße.

Damit ist nun Schluss. „Ab Montag werden nur noch durchsichtige und richtig befüllte Säcke abgeholt“, sagt Karin Schulze. Eigentlich endete die Ausgabefrist für die Tüten am 18. Oktober. „Diese und nächste Woche werden wir aber Nachzügler noch bedienen“, verspricht sie. Seit dem 8. Oktober und noch bis Anfang Dezember sammeln ihre Mitarbeiter das Laub der Straßenbäume ein. In zwei bis drei Trupps, täglich von 7 bis 15.30 Uhr.

Marco Pötsch und Steve Müller führte ihre letzte Tour am Donnerstag nach Trebus und Molkenberg. Nur durchsichtige Säcke brachten sie mit. „Die Leute dort haben wir uns schon gut erzogen“, sagt Steve Müller. Die meisten Tüten auf der Ladefläche des Transporters sind auch offen, so wie es sein soll. Die Regel ist dies aber keineswegs. „Socken, Kabel, Strippen – die Leute nehmen zum Zuschnüren alles, was sie gerade finden“, zählt Müller auf. Das Leeren dauert dadurch länger, die Säcke gehen kaputt und können nicht wieder verwendet werden.

Andere Beutel sind so schwer, dass die Männer sie nicht auf die Ladefläche heben können. „Sie lassen sich nicht mal über den Boden ziehen“, verdeutlicht Karin Schulze. „Maximal 25 Kilogramm“, betont sie, „darf ein Sack wiegen“. Landet Laub drin, darf er drei Viertel gefüllt sein; bei Eicheln weniger.

Rund 1344 Kubikmeter Laub trugen die Mitarbeiter des Kommunalservices im zurückliegenden Monat zusammen – 1100 aus der Laubsack-Aktion, den Rest von städtischen Flächen wie Stadtpark und Friedhöfen. Zunächst gelangen die Blätter auf das Betriebshofgelände, von dort zur Fürstenwalder Niederlassung der Becker und Armbrust GmbH. Rund 18 000 Euro habe die Entsorgung des Laubs die Stadt bislang gekostet, sagt Karin Schulze. Mit einem Gesamtvolumen von 2500 Kubikmeter hat sie für die Herbst-Laubaktion kalkuliert.