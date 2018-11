Schadstoffe in Erkner unter Grenzwerten

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Wer die tägliche Autolawine in der Friedrichstraße sieht, könnte auf den Gedanken kommen, dass auch hier Fahrverbote wegen zu hoher Schadstoffbelastung drohen. Nach Berechnungen des Landesumweltamtes ist Erkner davon weit entfernt. Auch die Feinstaub-Werte erreichen kein kritisches Niveau.

Der von Dieselmotoren verursachte Stickstoff-Ausstoß erreicht im Jahresmittel 13 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grenzwert liegt bei 40. Mit dem Durchschnitt von 13 liegt Erkner auch in den Städten Brandenburgs ziemlich genau in der Mitte. 2017 lagen die Werte dort zwischen 9 und 17 Mikrogramm pro Kubikmeter.

All diese Zahlen beruhen auf einer Auskunft des Landesumweltamts. Dessen Angaben beruhen für Erkner nicht auf Messungen, sondern auf einem anerkannten Rechenmodell, das sowohl die Verkehrsbelegung als auch die Bebauungssituation berücksichtigt, erläutert Thomas Frey, der Sprecher des Landesumweltamts.

Mittelwerte sind gut und schön, Fahrverbote können aber auch aus Einzelwerten an besonders belasteten Stellen abgeleitet werden. Aufgrund der Modellrechnungen, die auf Verkehrszahlen aus dem Jahr 2015 beruhen, liegen die höchsten Stickstoff-Belastungen aber bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, sind also halb so hoch wie der Grenzwert.

Folgende Stellen nennt die Behörde: die Friedrichstraße im Bereich Beust- und Wollankstraße, die Friedrichstraße im Bereich Garten- und Walter-Smolka-Straße sowie die Fürstenwalder östlich der Friedrichstraße.

Das Land betreibt ein Luftgütemessnetz mit insgesamt 24 Messstationen, die genauen Vorschriften der Europäischen Union zu genügen haben; in Erkner gibt es keine. Was es in der Friedrichstraße 54 aufgrund des Engagements der Wohnungsgesellschaft gibt, ist eine privat betriebene Messstation für Feinstaub. Die dort erhobenen Werte, darauf weist Frey ausdrücklich hin, können die qualitativen Anforderungen der EU nicht erfüllen.

Dieser Anspruch wird auch gar nicht erhoben, sagt Jan Lutz, einer der Betreiber der Internet-Seite https://luftdaten.info, in die die Werte aus der Friedrichstraße eingespeist werden. Mit einem großen bundesweiten Netz solcher einfacher Messstationen wollen die Betreiber auf die Brisanz des Themas hinweisen.

Die Messstationen weisen immer zwei Werte aus, für PM 2,5 und PM 10. Das steht für feinen und grobkörnigen Feinstaub. Der kommt in der Regel nicht aus dem Auspuff, sondern vom Abrieb der Reifen, aber auch vom Kochen oder Grillen. In Deutschland gilt ein Feinstaub-Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Diese 50 Mikrogramm dürfen laut Bundesimmissionschutzgesetz an einem Ort an maximal 35 Tagen pro Jahr überschritten werden.

In Erkner liegen die Werte, die auf der Internet-Seite dargestellt werden, in aller Regel weit darunter. Für Dienstag, 15.30 Uhr, wurde allerdings ein Spitzenwert von 47 bei PM 10 ausgewiesen, also knapp vor der kritischen Grenze. Aufgrund einer Anfrage im Stadtentwicklungsausschuss will Vize-Bürgermeister Clemens Wolter in der nächsten Sitzung seine Erkenntnisse noch einmal aufbereiten. Die wesentliche Botschaft aber, sagt er, sei klar: Für und in Erkner bestehe kein Handlungsbedarf.

Die ganze Diskussion spielt für Unternehmen aus Erkner vor allem mit Hinblick auf die drohenden Fahrverbote in Berlin eine Rolle, weil sie dort arbeiten und mit ihren Diesel-Fahrzeugen die Baustellen erreichen müssen. „Wir haben uns noch nicht ausführlich damit befasst“, räumt Manuela Reimann von der Geschäftsführung der Tischlerei Erkner in der Seestraße ein.

Mindestens eines von fünf Diesel-Fahrzeugen sei aber schon älter. Man werde sich das gegebenenfalls so einteilen müssen wie bei früheren Einschränkungen im Innenbereich der Hauptstadt, als manche Fahrzeuge eben nur bis Ostkreuz oder Rummelsburg fuhren.