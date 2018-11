Neubau einer Stadthalle ist vom Tisch

Frank Groneberg

Im Erholungsort soll nun doch keine neue Stadthalle gebaut werden. Am nächsten Dienstag wollen die Stadtverordneten beschließen, dass der alte Forstsaal nicht abgerissen, sondern saniert wird. Eine Sanierung würde nämlich vom Land großzügig gefördert.

Die Besucherplätze dürften am kommenden Dienstag kaum ausreichen im Sitzungssaal des Müllroser Rathauses. Denn auf der Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) steht erneut ein Thema, das bereits während der jüngsten Sitzung von starkem Bürgerinteresse begleitet worden war: die Frage, ob in Müllrose eine Gemeindehaus genannte Stadthalle neu gebaut wird, wie es der Wunsch einzelner Stadtpolitiker ist, oder ob der einstige Forstsaal saniert werden soll. Während der jüngsten Sitzung am 9. Oktober hatte der Eisenhüttenstädter Architekt Jens Beige die Ergebnisse einer Va­riantenuntersuchung, mit der sein Büro beauftragt worden war, vorgestellt und dabei auch mögliche Standorte eines Neubaus benannt. Und schon während dieser Präsentation war es mehrfach zu Widerspruchsäußerungen gekommen – im Zusammenhang mit in der Vergangenheit immer wieder mal laut geäußerten Ideen, das alte Forstgebäude abzureißen und das Grundstück zusammen mit einer benachbarten Fläche, deren Kauf im Frühherbst durch die SVV beschlossen worden war, zu vermarkten – für den Bau von Eigenheimen. Denn für die Erschließung neuer Parzellen für den Eigenheimbau in diesem Bereich gibt es weder einen Beschluss der SVV noch sonst irgendeine Grundlage.

Inzwischen gibt es offenbar keinen Grund mehr für einen Streit um Sanierung oder Neubau, um Standorte für den Neubau und um Ja oder Nein zu neuen Eigenheimen. Denn der SVV liegt für die Sitzung am 6. November eine Beschlussvorlage vor, die sagt: Die Stadtverordneten beschließen die Sanierung des ehemaligen Forstgebäudes in der Bahnhofstraße. Warum? Weil sich inzwischen herausgestellt hat, dass die Sanierung des Gebäudes die mit Abstand kostengünstigste Variante für die Schaffung eines Gemeindehauses mit Veranstaltungssaal und Räumen für Vereine ist. Recherchen der Amtsverwaltung haben nämlich ergeben: Das Land Brandenburg würde eine Komplettsanierung des alten Forstgebäudes großzügig fördern, mit bis zu 75 Prozent der Baukosten. Darüber war laut Beschlussvorlage während einer Beratung mit der Ostbrandenburgischen Wirtschaftsfördergesellschaft mbH informiert worden. Für einen Neubau gäbe es überhaupt keine Fördermittel.

Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel hatte deshalb auch eine Woche nach der jüngsten Sitzung der SVV die Frak­tionsvorsitzenden der SVV und den Bauausschussvorsitzenden ins Amt gerufen, um die neue Lage zu beraten. Ergebnis: Alle Teilnehmer sprachen sich für eine Sanierung des Forstgebäudes aus. Folgen die anderen Stadtverordneten dem, ist der Neubau einer Stadthalle, die mancher gar als „Europahalle“ bezeichnet, endgültig vom Tisch. Voraussetzung ist aber: Es fließen tatsächlich Fördermittel.

Mit einer Sanierung würde das gesamte Forstgebäude einschließlich Forstsaal umgebaut werden zu einem Gemeindehaus. Im Hauptgebäude würde die untere Etage für die Seniorenbegegnungsstätte hergerichtet werden, natürlich barrierefrei, das erste Obergeschoss für den Chor „Cantabile“, den Müllroser Musikverein und andere Vereine. Der Forstsaal würde auch künftig vom Müllroser Carneval-Club (MCC) und für andere Veranstaltungen genutzt werden. Die Sanierungskosten werden laut Architekturbüro Beige auf etwa 700 000 Euro geschätzt.

„Die Sanierung ist die beste Möglichkeit“, sagt Thomas Kühl, Franktionsvorsitzender der Fraktion PWM/FDP/CDU. „Und wir waren schon immer für eine Sanierung statt Neubau.“ Was ihn ärgere, sei, dass mit der Diskussion um Sanierung oder Neubau und der Variantenuntersuchung „wieder ein Jahr tatenlos vergangen ist. Wir hätten schon längst viel weiter sein können.“