Gymnasiasten proben auch in den Ferien

Joachim Eggers

Grünheide (MOZ) Die Jahrgangskonzerte am Carl-Bechstein-Gymnasium haben eine lange Tradition. Sogar Musiklehrer Thomas Falk, wesentlicher Initiator, ist gar nicht sicher, ob diese Tradition bis 2002 oder bis 2004 zurück reicht. Jedenfalls ist es nächste Woche, am Mittwoch- und Donnerstagabend, wieder soweit.

Weil für die Auftritte immer lange und intensiv geprobt wird und jetzt gerade Ferien sind, haben sechs der beteiligten Schüler des Leistungskurses Musik sich am Donnerstag in einem Grünheider Privatkeller getroffen, um den ganzen Vormittag über mit Mikrofonen, Gitarre, Klavier, Schlagzeug und einem Akkordeon ihren Auftritt in der nächsten Woche vorzubereiten.

Das anderthalbstündige Programm steht dieses Jahr unter dem Motto „Planet Music“ und bietet ein Repertoire von Abba bis Rammstein, von der Pop- und Rock-Musik der vergangenen Jahrzehnte bis zu aktuellen Chart-Hits. 65 Schüler sind alles in allem an den Darbietungen in der neuen Aula an der Neu Zittauer Straße beteiligt, mit Musik, Gesang und Tanz. Auch ein Imbiss wird für die Besucher angeboten.

Die Konzerte beginnen am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.