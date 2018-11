Streit um die Ferndiagnose

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Immer mehr Bundesländer setzen das Votum des Bundesärztetags um und erlauben im Einzelfall eine ausschließliche Fernbehandlung von Patienten. Nur Brandenburg und das Saarland gelten als erbitterte Gegner der Neuerung. Nun droht Deutschland ein Flickenteppich.

Daniel Sobotta versteht den ganzen Wirbel nicht. Unermüdlich erklärt der Justiziar der Landesärtekammer Brandenburg, dass eine Fernbehandlung per Telefon oder Videoschalte schon längst in sehr vielen Fällen möglich sei und die märkischen Mediziner gute Gründe hätten, einer weiteren Öffnung zu widersprechen. Man sei in Brandenburg weder technikscheu noch fortschrittsfeindlich, sondern davon überzeugt, „dass wir die künftige Entwicklung nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn wir jetzt Ja sagen“, findet Sobotta. Oder wie es ein Mediziner jüngst im Brandenburgischen Ärzteblatt ausdrückte: Man dürfe den Geist nicht aus der Flasche lassen.

Die Befürchtung ist, dass mit dem Wegfall des Fernbehandlungsverbots in einem zweiten oder dritten Schritt medizinische Callcenter die Versorgung der Menschen übernehmen, womöglich sogar Konzerne aus dem Ausland, und dass wie in der Schweiz Krankenkassen Billig-Tarife einführen, in denen die Fernbehandlung Standard ist und nicht der direkte Kontakt zum Arzt.

Befürworter einer Lockerung der Regeln halten diese Sorgen für unbegründet und verweisen auf den Beschluss des Bundesärztetags vom Mai dieses Jahres. Eine ausschließliche Fernbehandlung sei „im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist“, heißt es dort. Außerdem sei auf medizinische Sorgfalt und eine Aufklärung des Patienten über die Besonderheiten der Fernbehandlung zu achten. „Das ist keine generelle Öffnung“, betont Thomas Zahn, Chef von Gewino, dem Gesundheitswissenschaftlichen Institut der AOK Nordost.

Auch den Verweis auf Haftungsrisiken als Argument gegen die reine Fernbehandlung weist Zahn zurück: „Wenn der Arzt der Meinung ist, dass er diese oder jene Entscheidung über den Videokanal nicht fällen kann, steht es ihm frei, den Patienten in die Praxis zu bitten.“ In seinen Augen geht es bei der jetzigen Änderung der Berufsordnung darum, Patienten unnötige Wege zu ersparen und die knappen Kapazitäten in den Arztpraxen zu schonen. „Damit dort genug Zeit ist für Patienten mit hohem Behandlungsbedarf.“

Vor allem weil Patienten vermehrt Rat auf kommerziellen Plattformen wie „DrEd“ oder „Medgate“ suchen, haben die Kammern einiger Bundesländer eine Öffnung der Berufsordnung gefordert, um dem etwas entgegensetzen zu können. Außerdem verlangt die Bundesregierung im Koalitionsvertrag von der Ärzteschaft eine höhere Bereitschaft zur Digitalisierung.

Die Hälfte der Länder-Ärztekammern hat inzwischen grünes Licht für die reine Fernbehandlung im Einzelfall gegeben. Auch Daniel Sobotta geht davon aus, dass weitere Kammern folgen werden und Brandenburg mit seiner Ablehnung am Ende ziemlich allein dastehen könnte. „Ein Flickenteppich sollten wir vermeiden. Das ist ein Argument“, sagt der Justiziar der märkischen Kammer. „Das Thema kommt bei uns noch einmal auf das Tableau“, ist er überzeugt. Alles sei möglich, vielleicht auch zunächst der Start eines Modellprojekts.

Aber Sobotta bleibt dabei, dass die reine Fernbehandlung ein gefährlicher Irrweg sei und die bisherigen Regeln gut genug seien: „Schon jetzt ist es möglich, eine Behandlung aus der Ferne per Video zu starten oder fortzusetzen. Die einzige Auflage ist, dass es im gesamten Zeitraum der Behandlung einen persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient geben muss.“ Leider würden dies viele Ärzte und Funktionäre gar nicht wissen.