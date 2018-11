Rege Bautätigkeit in Freienbrink

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Es tut sich was im Güterverkehrszentrum (GVZ) Freienbrink. Am Montag wird eine Lkw-Tankstelle für flüssiges Erdgas in Betrieb gehen. Zudem entsteht für einen Getränkefachgroßhändler ein neuer Logistikstandort. Damit ist das GVZ zu fast 80 Prozent vermarktet.

Hohe Kräne prägen derzeit die Silhouette des westlichen Teils vom Güterverkehrszentrum Berlin-Ost in Freienbrink. Sie überragen ein großflächiges Baufeld, das von unzähligen Betonpfeilern besetzt ist.

Unverkennbar entsteht hier ein Lagerkomplex. Goodmann, ein Experte für die Entwicklung und Verwaltung von Logistikimmobilien, setzt seit Sommer ein Projekt um, das nach Fertigstellung an den Getränkefachgroßhändler und -logistikdienstleister Getränke Essmann KG, einer 100-prozentigen Tochter der Radeberger Gruppe, vermietet wird.

Die Entscheidung für Freienbrink sei aufgrund der optimalen Anbindung an die transeuropäischen Verkehrsnetze sowie den Schienen- und den Luftverkehr gefallen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im März 2019 soll die neue Immobilie an den Nutzer übergeben werden. Die Dimension ist beachtlich. Das Grundstück umfasst fast 64 000 Quadratmeter, was in etwa neun länderspieltauglichen Fußballfeldern gleich kommt. Knapp 18 000 Quadratmeter sind Freilager- und gut 17 600 Quadratmeter Hallenlagerfläche.

Schon einen Schritt weiter, nämlich für die Eröffnung bereit, ist die Liqvis-Tankstelle für flüssiges Erdgas, die gegenüber entstanden ist. Am Montag soll sie in Betrieb genommen werden. Für Ludwig Meyer Logistik wurde bereits im Februar 2017 eine mobile LNG-Tankanlage – die erste ihrer Art in Deutschland – im GVZ eröffnet, die nun durch die stationäre ersetzt wird.

Die Vermarktung von Freienbrink liegt in den Händen der Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft Potsdam. Ansprechpartner für das GVZ ist Joachim Gollnick. Er zeigte sich auf Nachfrage zufrieden mit dem anhaltenden Interesse an Flächen in Freienbrink, zumal es vor ein paar Jahren eine Durststrecke gegeben hatte. „Da war der Süden attraktiver. Mittlerweile sind die Flächen rund um Berlin rar, davon kann auch der Stadtort am östlichen Ring profitieren.“

Im März habe das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung Oder-Spree (KWU) eine knapp 17 500 Quadratmeter große Fläche erworben. Wann darauf losgelegt wird, konnte Gollnick nicht sagen; die KWU-Werkleiterin Sölve Drawe war am Donnerstag vor Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Was weitere Interessenten anbelangt, so wollte Gollnick mit Verweis auf laufende Gespräche keine Namen nennen. Eine kleinere Speditionsfirma sei darunter und es gebe auch immer wieder Anfragen in Richtung Solar- und Windkraftnutzung. Für Photovoltaikfelder seien die Flächenpreise aber schlichtweg zu hoch, Windräder lassen sich von der Höhe her nicht mit dem Bebauungsplan in Einklang bringen.

Von 96 Hektar Ansiedlungsfläche im GVZ sind aktuell 76 veräußert, was einem Vermarktungsstand von 79 Prozent entspricht. Bisher sind 24 Unternehmen vor Ort.