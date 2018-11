Ein Dorf mitten in der Stadt

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie beurteilen Bewohner des Stadtteil West ihre Wohngegend? Was läuft gut und wo besteht Verbesserungsbedarf? Die MOZ-Umfrage ergibt: Viele fühlen sich wohl, Einkaufs- und Verkehrsmöglichkeiten passen. Kritikpunkte sind stellenweise Müll, kaputte Bürgersteige und zu langsames Internet.

Die meisten Einwohner leben unverändert in der Innenstadt – 17 271 Frankfurter wohnen laut Kommunaler Statistik 2016 dort. Auch gewinnt der Stadtteil die meisten Einwohner dazu. Anders in West: Mit 446 Einwohnern verzeichnet dieser die höchsten Verluste; von 8 771 auf 8325. Hört man sich bei den Einwohnern um, gibt es keinen Grund dafür – sie wohnen gerne in West. Denn neben der städtischen Planung für eine dritte Oberschule bietet der Stadtteil auch eine hohe Lebensqualität.

„Alles liegt hier schön nah beieinander“, sagt Hannah Christel. Norma, Lidl, Kaufland oder Aldi – über zu wenig Einkaufsmöglichkeiten, könne sie sich nicht beschweren. Schnell ist die 64-Jährige mit dem Auto oder mit Bus und Bahn am Ziel. „Die Verkehrsverbindungen sind gut.“ Hannah Christel ist seit Anfang des Jahres Rentnerin. Sie kommt jedoch weder mit ihrem Konto im Internet noch mit dem Geldabheben an den modernen Automaten ihrer Bank zu Recht. „Nach vielen Kunden-Beschwerden will die Bank das wieder ändern“, weiß sie. Die Rentnerin wohnt in der Witzlebenstraße – und schaut direkt auf eine Bauruine. Kein schöner Anblick. „Auch liegen bei Kaufland oft alte Matratzen und anderer Müll herum“, sagt sie. Ein bisschen sauberer könne es dort schon sein.

„Die ganze Wohngegend ist hier schön“, findet Waltraud Nagel. Sie wohnt in der Otto-Nagel-Straße und genießt die ruhige und grüne Umgebung. Ebenso kommt die 76-Jährige mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen und zu ihren Freundinnen schnell hin.

In der Rathenaustraße trägt Erehne Hoffert ihre Einkäufe nach Hause. „Die Bürgersteige hier sind alt und kaputt“, beschwert sich die 66-Jährige. Wegen der abstehenden Gehwegplatten sei sie bereits gestürzt – und schlug sich dabei das Knie auf. Die Wurzeln der Baumallee könnten hier eine Mitschuld tragen. Seitdem Abriss ihrer alten Wohnung in Neuberesinchen wohnt die Rentnerin in der Rathenaustraße. „Ich bin mit meiner Wohnung und den vielen Läden in der Nähe sehr zufrieden.“

Ebenfalls ein „West-Urgestein“ ist Lars-Peter Krüger. Seit seiner Geburt und einer 20-jährigen Unterbrechung wohnt der 52-Jährige im Frankfurter Stadtteil. „Wie auf’m Dorf mitten in der Stadt“, beschreibt er die Wohnatmosphäre. Man kenne sich untereinander, das meiste sei zu Fuß gut zu erreichen. Dazu gebe es ein Schwimmbad (derzeit geschlossen), das Gauß-Gymnasium und die Erich-Kästner-Grundschule, das Messegelände und viele Grünflächen. Einerseits lobt Krüger die Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau – „Russen-Gebäude wurden wieder schick gemacht“. Andererseits empfindet er die Mieten als hoch. „Und wenn man wie ich mal wegzieht, ist es schwer, wieder eine Bleibe zu finden“, meint der Frankfurter. Doch: Einmal West-Städter, immer West-Städter. „Ich ziehe nie mehr weg.“

Das gute Miteinander lobt auch Ramazan Alale. „Die Leute hier sind sehr nett“, sagt der 23-Jährige. Die Straßenbahn fahre ihn direkt zum Sprachenzentrum der Viadrina Universität. Dort nimmt er an Deutschkursen teil, wo er dabei ist, sein Deutsch zu verbessern.

Eher gemächlicher geht es bei der Digitalisierung zu. „Meine Internetverbindung ist zu langsam“, findet Maik Hohn. Mit seiner 1600er-Leitung hat der Auszubildende nur wenig Spaß beim Surfen und Videos gucken. Ansonsten lobt er auch das ausgebaute Verkehrsnetz. „Ich lasse mein Auto oft stehen.“