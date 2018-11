Polizei stellt drei mutmaßliche Autodiebe

MOZ

Hennickendorf (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstagmorgen drei mutmaßliche Autodiebe gestellt. Aufmerksame Anwohner der Berliner Straße hatten die Sicherheitskräfte informiert, dass sich zwei Männer an einem BMW zu schaffen machen. Als die beiden bemerkten, dass ihr Tun beobachtet worden war, ergriffen sie umgehend die Flucht. An dem Fahrzeug blieben ein Wagenheber und eine Jacke zurück. Polizisten konnten das Duo wenig später an der ehemaligen Einfahrt zur Mülldeponie stellen. Die Männer waren mit einem Kleintransporter nach Hennickendorf gekommen. Im Auto fanden die Beamten noch einen dritten Komplizen vor. Die drei Täter im Alter von 30, 31 und 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen.