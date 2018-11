Landtagsabgeordnete sollen mehr Geld bekommen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die monatliche Vergütung der 88 Brandenburger Landtagsabgeordneten soll mit Beginn des nächsten Jahres um 1,7 Prozent steigen. Der Betrag erhöht sich somit von derzeit knapp 8250 Euro auf 8387 Euro. Die Steigerung wird anhand der Einkommensentwicklung verschiedener Berufsgruppen in Brandenburg berechnet.

Die aktuelle Steigerung entspricht in etwa der des vergangenen Jahres. Der monatliche Beitrag für die Rentenversicherung der Parlamentarier steigt ebenfalls um 1,7 Prozent auf 1806,28 Euro. Dieser fließt für die Dauer der Abgeordnetentätigkeit in einen Versorgungsfonds.

Zu Beginn der Legislaturperiode im Herbst 2015 war eine neue Diätenberechnung in Kraft getreten. Damit entfielen steuerliche Vergünstigungen, komplizierte Entfernungspauschalen und staatlich garantierte Pensionsansprüche ohne Beitragszahlungen.

Die Parlamentarier waren mit 7510 Euro monatlich und einem Rentenbeitrag in Höhe von 1614 Euro in diese Legislaturperiode gestartet. Das Einkommen sollte sich an der Vergütung des Bürgermeisters eines brandenburgischen Mittelzentrums orientieren.

Im Herbst 2016 kam es zu einem Eklat, als die Diäten ab 2017 um rund 350 Euro monatlich angehoben werden sollten. Nach entsprechenden Medienberichten und Protesten des Bundes der Steuerzahler wurde das Gesetzgebungsverfahren gestoppt. Nach Expertenanhörungen wurden schließlich Änderungen an der Berechnung vorgenommen.

Damals stellte sich heraus, dass die Ost-West-Angleichung bei den Tarifsteigerungen quasi doppelt berechnet worden war. Außerdem wurden auch Vergütungen für Sachkosten mit dem Faktor der Einkommensentwicklung multipliziert, obwohl der entsprechende Verbraucherindex wesentlich geringere Steigerungen aufwies. Letztlich wurde die Erhöhung auf 1,9 Prozent statt der ursprünglichen geplanten 4,4 Prozent reduziert.

Die aktuelle Diätenerhöhung soll bis zum Ende des Jahres beschlossen werden. In der Regel erfolgt dies ohne Debatte im Plenum.