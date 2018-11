Elternhaltestelle statt Verkehrschaos vor der Schule

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Übermäßig besorgte Eltern, die ihre Kinder morgens mit dem Auto am liebsten bis in die Schule hineinfahren würden, sind vielerorts ein immer größer werdendes Problem. In Müllrose gibt es seit einiger Zeit eine interessante Lösung. Am Rand des Schützenparks wurde eine Hol- und Bringezone mit Elternhaltestelle eingerichtet. Ein originell gestaltetes Haltestellenschild weist darauf hin. Die Schüler der Grund- und Oberschule können hier abgesetzt werden, ohne dass haltende Autos andere Verkehrsteilnehmer blockieren oder gefährden. Von hier aus laufen die Kinder und Jugendlichen dann selbstständig durch den Schützenpark zur Schule.

Für die jüngeren Schüler gibt es seit 2017 ein spezielles Angebot: den Schülerbegleitdienst. Jugendliche der höheren Klassen sammeln die Kinder an der Elternhaltestelle ein und bringen sie sicher in die Klassenräume. Die Idee zur Bildung des Schülerbegleitdienstes war im Rahmen des LER-Unterrichts entstanden. Eltern von Grundschülern hatten täglich mit ihren Autos in der Jahnstraße für ein Verkehrschaos gesorgt. Aktuell begleiten fünf ältere Schüler die Jüngsten zur Schule, immer zwischen 7 Uhr und 7.10 Uhr. Weitere Begleiter werden derzeit gesucht. (gro)