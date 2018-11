Stadtwerke warnen vor Haustürgeschäften

MOZ

Frankfurt (Oder) Wie die Stadtwerke mitteilen, haben sich mehrere Kunden in den vergangenen Tagen wegen dubioser Haustürbesuche und Telefonanrufe an das Unternehmen gewandt. Die vermeintlichen Außendienstmitarbeiter hätten dabei versucht, den Anschein zu erwecken, für die Stadtwerke tätig zu sein und den Kunden einen ganz besonderen Tarif anzubieten. „Es ist auch schon vorgekommen, dass erzählt wurde, Frankfurt würde nicht mehr zum Vertriebsgebiet der Stadtwerke gehören und wer nicht schnellstmöglich einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen unterschreiben würde, erhalte bald keinen Strom mehr. Diese Aussagen entbehren jeder Grundlage und sind natürlich nicht wahr“, unterstreicht Antje Bosch, Sprecherin der Stadtwerke.

Sie rät dazu, keinen Fremden in die Wohnung zu lassen. „Verlangen Sie grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel die Stadtwerke an. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und prüfen Sie Angebote und Vertragsbedingungen gründlich.“ Wer dennoch einen Vertrag unterschrieben und nun Zweifel habe, dem stehe das Widerrufsrecht zu. Hier räume der Gesetzgeber dem Kunden auch eine nachträgliche Bedenkzeit bei ungewöhnlichen Situationen ein, z.B. bei Vertragsschluss in der Wohnung. „Die gesetzliche Frist von 14 Tagen beginnt erst zu laufen, sofern der Kunde hierüber ordnungsgemäß belehrt wurde“, so Antje Bosch.