Feiertags zum Kinderarzt

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das Kind kommt am Freitagabend vom Fußballtraining, klagt plötzlich über Kopfschmerzen und übergibt sich. Gehirnerschütterung oder Magen-Darm-Virus? In der neuen Kindernotpraxis der Charité sollen kritische von harmlosen Fällen unterschieden werden, wenn der Hausarzt längst Feierabend hat.

Das Schild in der Rettungsstelle des Virchow-Klinikums lässt keine Illusionen zu: „Wenn ihr Kind nicht akut bedrohlich krank erscheint, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es zu sehr langen Wartezeiten kommen kann“, steht da geschrieben. Rund 36 000 Patienten werden jährlich in der Kindernotaufnahme der Charité behandelt. „So ist sie ständig überfüllt. Doch Eltern können es nur schwer verstehen, wenn sie hier mit ihrem kranken Kind sechs Stunden warten müssen“, sagt Ulrich Frei, Ärztlicher Direktor der Charité.

Umso glücklicher ist er über die Unterstützung, die er ab heute von niedergelassenen Ärzten bekommt. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eröffnet die Charité auf dem Weddinger Virchow-Gelände um 15 Uhr eine Notfallpraxis für die ambulante ärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre in sprechstundenfreien Zeiten. „Eltern können oft nicht einschätzen, wie schwer die Erkrankung des eigenen Kindes tatsächlich ist“, erklärt Frei. Nur rund zehn Prozent der kleinen Patienten in der Kinderrettungsstelle müssen tatsächlich stationär aufgenommen werden. Rund 50 Prozent hätten ohne Probleme vom normalen Kinderarzt behandelt werden können – wenn er offen gehabt hätte.

Die neue KV-Notdienstpraxis soll nun die sprechstundenfreien Zeiten überbrücken und hat immer freitags von 15 bis 22 Uhr, sonnabends, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Schon an der allgemeinen Anmeldung treffen Fachleute die Entscheidung, ob es sich um ambulant zu behandelnde Fälle für die Notdienstpraxis oder schwerere Fälle für die Kinderrettungsstelle handelt. „Chronisch kranke Kinder mit einem extra Charité-Ausweis werden dagegen in einen gesonderten Wartebereich geschickt, auch um Ansteckungen zu vermeiden“, erklärt Uwe Reuter, Leiter der der Frauen- und Kinderklinik. Denn die meisten Patienten kämen mit Grippe oder Magen-Darm-Effekte in die Notaufnahme.

Der jeweilige Kinder- und Jugendmediziner, der Dienst in der neuen Notdienstpraxis hat, kann künftig zwischen drei Behandlungszimmern hin- und herspringen. Das spart Zeit. „Oft müssen die Kinder erst ausgezogen werden, da muss der Arzt nicht dabei sein“, sagt Reuter. In einer Schicht von 11 bis 22 Uhr könnten so bis zu 70 kleine Patienten behandelt werden.

Außerhalb der Notdienstpraxiszeiten übernimmt wie gehabt die Kinder-Notaufnahme die Patienten. Zuvor befand sich die KV-Notdienstpraxis am Standort der DRK-Kliniken in der Drontheimer Straße in Wedding, wo es aber weder Kinderrettungsstelle noch -Intensivstation gibt.

Aktuell betreiben die Kassenärzte in Berlin schon sechs Notdienstpraxen. Vier für Kinder und Jugendliche und zwei für Erwachsene. Weitere sollen folgen – insbesondere, um den zunehmende Run auf die Rettungsstellen abzufangen. „Mit unserer neue Notdienstpraxis bieten wir nun auch Entlastung für die Rettungsstelle an Berlins größter Kinderklinik an“, freut sich der stellvertretende KV-Vorstandsvorsitzende Burkhard Ruppert. „Die Mitarbeiter der Charité können sich um die schweren Fälle kümmern.“

Bevor sich Eltern mit akut kranken Kindern auf den Weg machen, sollten sie im Idealfall vorab den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) anrufen und sich dort zur richtigen Anlaufstelle weiterleiten lassen.