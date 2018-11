Drei Katzen symbolisieren friedliche Wehrhaftigkeit

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) „#Unteilbar Eberswalde“ ist der Aufruf zu einer Protestaktion überschrieben, die von einer ganzen Reihe an Parteien und Organisationen für Sonnabend vorbereitet wird. SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Runde Tisch Willkommen in Eberswalde sowie die Kampagnen Light me Amadeu und Finowfurt nazifrei setzen sich unter dem Motto „Solidarität ist unsere Alternative!“ für eine gerechte, tolerante und weltoffene Gesellschaft und „gegen die Hetze der AfD“ ein. Die Demonstration beginnt um 13.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, die Kundgebung um 14 Uhr am Hang vor der Maria-Magdalenen-Kirche.

Auf den Plakaten für die Protestaktion sind drei bunte Kätzchen zu sehen, die überlebensgroß auf dem Eberswalder Marktplatz sitzen. „Das Bild ist gut gewählt“, findet Ringo Wrase, Vorsitzender des SPD-Ortsvereines Finow, der auf zahlreiche Teilnehmer hofft. Denn auch Katzen seien wehrhaft, wenn sie gereizt würden.

Die Protestkundgebung ist eine Reaktion auf den Aufruf einer Gruppierung namens Heimatliebe Brandenburg, die sich unter dem Titel „Chemnitz ist mittlerweile überall“ ebenfalls am Sonnabend ab 15 Uhr zu einer Demonstration auf dem Marktplatz versammelt.

Bereits im August hatte es in Eberswalde eine Kundgebung der Gruppierung gegeben, an der rund 200 Leute teilnahmen. Die Reden wurden damals an einem blauen AfD-Bus gehalten. Dem Aufruf zum Protest dagegen waren etwa 350 Eberswalder und Barnimer gefolgt. Es blieb von beiden Seiten friedlich.