Lärm erneut auf dem Prüfstand

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt überprüft derzeit den Lärmaktionsplan für das Innenstadtgebiet. Vor allem auf besonders belasteten Straßen ist vorgesehen zu schauen, welche Maßnahmen realisiert werden können, um die Lärmbelastung von Anwohnern weiter zu reduzieren.

Einen komplett neuen Plan wollte die Stadt nicht erstellen lassen. Vor fünf Jahren war schon ein umfangreiches Papier von einem Ingenieurbüro erstellt worden, indem detailliert für den Innenstadtbereich aufgelistet wurde, welche Straßen in Eisenhüttenstadt besonders durch Verkehrslärm belastet sind. Vor allem enthält der Lärmaktionsplan auch Vorschläge, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Belastung zu reduzieren.

An den Grundvoraussetzungen dürfte sich nicht groß etwas geändert haben. Nach wie vor gehört der innerstädtische Straßenzug der B 112 (Beeskower Straße, Karl-Marx-Straße) zu den Straßenzügen, auf dem in 24 Stunden mehr als 10 000 Fahrzeuge unterwegs sind. Damit ist auch die Lärmbelastung hoch. Zwar gibt es für Lärm, darauf macht der Aktionsplan aufmerksam, keine Grenzwerte. Aber es gibt Hinweise, dass wenn dauerhaft tagsüber oder nachts eine gewisse Dezibel-Zahl überschritten wird, dass dann das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen zunehmen kann. Nicht nur auf diesen verkehrsreichen Straßen, sondern auch auf Pflasterstraßen oder Straßen mit schlechter Fahrbahn, werden diese empfohlenen Werte überschritten.

Eine komplette Neuauflage des Aktionsplanes ist auch deshalb nicht angezeigt, weil die Maßnahmen aus dem bestehenden Plan, die empfohlen werden, um den Lärm zu mindern, kaum umgesetzt sind. So wird zum Beispiel in dem Papier von vor fünf Jahren vorgeschlagen, die Fahrbahn von Pflasterstraßen durch Asphalt zu ersetzen. Möglich wäre das in der Fellertstraße und in der Gubener Straße. Der Lärm würde sich um fünf Dezibel reduzieren.

Bei den Pflasterstraßen in der Innenstadt ist dies allerdings nicht möglich, da dem der Denkmalschutz entgegensteht. Mal abgesehen davon, dass die Stadt gar nicht das Geld dafür hätte, komplette Straßenzüge zu asphaltieren. Da die Pflasterstraßen aber lärmintensiv sind, schlägt der Aktionsplan da vor, die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 zu reduzieren. Das würde immerhin eine Entlastung von zwei bis drei Dezibel bringen. Ein Vorstoß der Stadtverwaltung aus dem Stadtbereich, der von der Straße der Republik, der Diehloer Straße, der Maxim-Gorki- und Friedrich-Engels-Straße sowie der Karl-Marx-Straße umgrenzt ist, eine allgemeine Tempo-30-Zone einzurichten, scheiterte am Votum der Stadtverordneten.

Tempo 30 wird darüber hinaus für große Teil der innerörtlichen B 112 vorgeschlagen sowie für den Abschnitt der Diehloer Straße zwischen Beeskower Straße und An der Holzwolle. Die Geschwindigkeitsbegrenzung solle demnach ganztägig gelten.

Schließlich spielt in dem Aktionsplan auch eine Rolle, dass Kreuzungen umgebaut und durch Kreisel ersetzt werden sollen. „Die Umgestaltung von Kreuzungen hat das Ziel, den Verkehrsfluss zu verstetigen und Anfahrtsvorgänge zu minimieren“, heißt es dazu in dem Aktionsplan. Die Planer schlagen vor, für die Kreuzung Straße der Republik/Gubener Straße sowie Werkstraße/Nordpassage einen Kreisel zu errichten. Um zwei bis drei Dezibel könnte der Lärm verringert werden.

Der Lärmaktionsplan lag noch einmal öffentlich aus. Laut Stadtverwaltung sind dazu drei Stellungnahmen eingegangen.