4000 Kilo weniger Sondermüll

Frankfurt (Oder) Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst war wieder das Schadstoffmobil an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs. Die Möglichkeit, kostenfrei Schadstoffe zu entsorgen, wurde dabei in diesem Jahr von den Frankfurtern weniger gut genutzt als im Vorjahr. 862 Bürger gaben gefährliche Haushaltsabfälle ab – 2017 waren es 1067 Bürger.

Seit einigen Jahren lässt die Stadt im Halbjahres-Turnus gefährliche Abfälle, wie Pflanzenschutzmittel, Lacke und Farben, Lösemittel, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, aus privaten Haushalten einsammeln, um sie dann umweltgerecht zu entsorgen. Denn in jedem Haushalt werden diverse Putzmittel eingesetzt, die Schadstoffe enthalten. So zum Beispiel Backofenreiniger, Möbelpflegemittel, Desinfektionsmittel und Sanitärreiniger, deren unverbrauchte und somit in konzentrierter Form vorliegenden Reste nicht in den Hausmüll gehören. Gleiches gilt für Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Düngemittel, Entwickler- und Fixierbäder, Batterien, Spraydosen, Farb- und Lackreste, Ölreste, Holzschutzmittel, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Tonerkartuschen, Altmedikamente sowie Feuerlöscher.

Insgesamt kamen in diesem Jahr 17. 648 Kilogramm an gefährlichen Abfällen zusammen. Vor einem Jahr waren es noch 21.737 Kilogramm, die Menge sank also um rund 4.000 Kilogramm. Für die Stadtverwaltung ist das Anlass, schon jetzt auf die nächste Schadstoffsammlung im Stadtgebiet hinzuweisen. Sie findet in der Zeit vom 4. bis 9. März 2019 statt. Es soll vorab noch einmal rechtzeitig über die bevorstehende Sammlung und die angefahrenen Abgabeorte informiert werden.

Außerhalb der Termine oder bei größeren Mengen kann auch eine Entsorgung gegen Entgelt bei der Firma Becker+Armbrust GmbH in der Tobias-Magirus-Straße 100 (ehemals Wildbahn 100) in 15236 Markendorf erfolgen. Illegale Ablagerungen werden mit Bußgeldern bestraft. Weitere Auskünfte erteilt die untere Abfallwirtschaftsbehörde im Stadthaus in der Goepelstraße 38, Telefon: 0335 5523922.