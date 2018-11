MOZ

Tauche (MOZ) Zwischen Tauche und Stremmen hat am Mittwochnachmmittag gegen 15.50 Uhr ein leerstehendes Haus gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Dachstuhl, der laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache ausbrach.

Die Feuerwehr war laut dem stellvertretenden Gemeindewehrführer Michael Wollenberg mit 25 Kameraden vor Ort. Der Brand konnte demnach nach zwei Stunden gelöscht werden.

In der Nähe wurde ein 13-Jähriger festgestellt, teilt die Polizei mit. Er gab an, sich kurz vor dem Brand mit einem 16-jährigen Freund dort aufgehalten zu haben. Die Polizeibeamten übergaben den Jungen an seine Eltern. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.