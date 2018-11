„Pusteblume“ gewinnt 15. Barnike-Cup

Marco Marschall

Eberswalde Am Ende des Turniers steht der Hort der Kita „Pusteblume“ in der Tabelle ganz oben. Doch bis dahin wartet einiges an Konkurrenz. Elf Einrichtungen mit insgesamt knapp hundert Schülern nahmen am Donnerstag am 15. Barnike-Cup teil.

Donnerstag halbzehn im Sportzentrum Westend. Barnike, das Maskottchen des Kreissportbunds, hat gerade Pause. Der flauschige Fuchs mit der türkisfarbenen Schirmmütze, der der Sportveranstaltung ihren Namen gibt, hat sich zur Erwärmung vielleicht zu sehr verausgabt. Die Tanzsportgarde des SV Motor Eberswalde hat die Übungen vorgegeben. Nach der Vorrunde und vor dem Finale des Hallenfußballturniers soll sie erneut auftreten.

Jetzt wird erst einmal gekickt. Elf Mannschaften treten gegeneinander an. Zehn Eberswalder und die Lichterfelder Hort-Einrichtung sind dabei. Nur die Kinderakademie, sonst immer heißer Favorit auf den Pokal, musste diesmal passen. Zweimal im Jahr findet der Barnike-Cup statt. In den Oster- und in den Herbstferien.

Zum vierten Mal hält Manuel Müller, Erzieher im Hort „Kinderinsel“ im Brandenburgischen Viertel die Fäden in der Hand und trommelt die Mannschaften zusammen. Die Einrichtung wird täglich von 65 Kindern besucht. Fußball spielen die in den wärmeren Monaten auf dem Bolzplatz, sonst jeden Freitag in der Halle. Wer Lust hat, ist auch beim Cup dabei.

In der Halle in Westend ist nicht nur das Quietschen der Turnschuhsohlen auf dem Boden zu hören. Vom Seitenrand und von der Tribüne, eine Treppe höher, werden die Teams enthusiastisch angefeuert, Tore bejubelt, bei verpassten Chancen gestöhnt.

Gekickt wird Sechs gegen Sechs. Wer nicht spielt, fiebert der nächsten Partie entgegen oder diskutiert über die ganz großen Sportasse. Messi ist der Lieblingsspieler von Amir (9) vom Team „Pusteblume“. Als sein Mannschaftskollege Aden (9) den Münchner Keeper Manuel Neuer als besten Torwart benennt, muss er Einspruch einlegen. „Neuer ist viel zu alt. Der kann nicht mehr gut halten“, protestiert er. Währenddessen hat sich der ebenfalls neunjährige Maximus vom Hort „Kleiner Stern“ auf Karim Benzema als seinen Lieblingsspieler festgelegt. Maximus berichtet, dass er gerade beim Rivalen vom Hort „Nordlicht“ für ein Spiel ausgeholfen hat. Deren Team sei etwas schwach besetzt. Hauptsache Spielen scheint die Devise zu sein.

Doch jagen eigentlich nur Jungs dem Ball in der Halle hinterher? Überwiegend schon. Auf der Tribüne aber warten bereits drei Mädchen vom Hort „Gestiefelter Kater“ auf ihren ersten Einsatz. Sonja (8), Fatima (9) und Tasneem (8) sollen die Gegner in der Verteidigung am Tore-schießen hindern. Auch im Hort spielen sie manchmal Fußball. Lieblingsspieler? „Thomas Müller“, meint Sonja. „Weil er gut ist“, lautet die einleuchtende Begründung.

Die kurzen Begegnungen fallen eng aus. Große Torunterschiede gibt es nur bei wenigen Partien. „Der Ehrgeiz packt einen doch“, sagt Robert Seewald, Erzieher im Hort „Coole Füchse“ am Seitenrand. Er hofft am Morgen, dass sein Team wenigstens unter die Top 3 kommt. In den Osterferien heimsten die Füchse den zweiten Platz ein.

Und genauso soll es auch diesmal kommen. Im Finale scheitert das Team aus der Eisenbahnstraße 100 knapp mit 1:2 an den Ballkünsten vom Hort „Pusteblume“. Bis zum frühen Nachmittag dauert das Turnier, unterstützt vom Kreissportbund. Zur Siegerehrung ist schließlich auch dessen Maskottchen Barnike wieder mit dabei und darf als Namensgeber des Wettkampfs natürlich auch mit aufs Siegerfoto.