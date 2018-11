Hennigsdorf setzt auf städtische Putztruppe

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auf einen Rekordhaushalt mit Ausgaben von fast 59 Millionen Euro steuert 2019 Hennigsdorf zu. Ein Grund dafür liegt in deutlich erhöhten Personalkosten. Diese steigen um 1,3 Millionen auf 23,5 Millionen Euro. Der Löwenanteil davon fließt ins Kita-Personal. Ein verbesserter Betreuungsschlüssel und höhere Kinderzahlen erfordern 21 zusätzliche Stellen.

Ins Kontor schlägt aber auch, dass die Stadt eine eigene Reinigungstruppe aufbauen will. Dafür werden knapp vier Vollzeitstellen geschaffen. „Die Unzufriedenheit mit der Reinigung von Kitas und Schulen war so groß, dass das ständig ein Thema für uns ist“, begründete Bürgermeister Thomas Günther (SPD) das Umschwenken in der Personalpolitik. Daher soll 2019 ein Pilotprojekt gestartet werden, bei der die städtische Reinigungstruppe für Sauberkeit in der Kita Traumland, im Rathaus und im dann eröffneten Familienzentrum Conradsberg sorgen soll. Läuft der zweijährige Versuch erfolgreich, könnte die stadteigene Reinigungsabteilung nach Auslaufen anderer Verträge weitere Objekte übertragen bekommen.

Zudem soll 2019 ein Straßenläufer eingestellt werden, der Schlaglöcher und andere Gefahrenquellen aufspürt. (rol (Kommentar + Seite 4)