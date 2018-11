Mehr Demokratie für junge Leute

Kerstin Ewald

Panketal (MOZ) Die Barnimer Kommunen versuchen seit Jahren, mit Jugendbudgets, „Parlamenten“ und Umfragen junge Leute am politischen Leben zu beteiligen. Seit Sommer zwingt ein neuer Paragraf der Kommunalverfassung die Verwaltungen, Kindern und Jugendlichen Beteiligung zu garantieren.

Allen jugendlichen Einwohnern von Panketal flatterte 2017 eine Postkarte ins Haus. Mit ihr wurden die jungen Leute eingeladen, an einer Onlineumfrage teilzunehmen: „Lebst Du gerne in Panketal?“, war eine von 32 Fragen im Internet. „Welche Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen wünschst Du Dir in Panketal?“, war eine andere. Jana Kohlhaw, die Jugendkoordinatorin der Gemeinde, und die stellvertretende Bürgermeisterin Cassandra Lehnert waren damals zufrieden mit der Beteiligung. Von den 1610 Eingeladenen hatten immerhin 20 Prozent mitgemacht. „Unsere Jugendlichen wünschen sich eher projektbezogene Beteiligungsformen, offene Termine und eine mediengebundene Mitwirkung“, fasst Lehnert das Ergebnis auf die Frage nach Mitbestimmung zusammen.

Feste Gremienarbeit wie in einem Jugendparlament haben die Befragten kaum im Sinne. Wie viele andere Gemeinden hat Panketal unzählige Projekte angeboten, mit denen den Jungen und Mädchen Demokratie nahe gebracht werden soll. In einer Umfrage auch nach gewünschten Beteiligungsformen zu fragen, macht Panketal nun zum Musterknaben.

Seit dem 30. Juni 2018 sind nun die Kommunen in Brandenburg verpflichtet, junge Leute an allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten zu beteiligen, so schreibt es der neue Paragraf 18a der Brandenburger Kommunalverfassung gesetzlich vor. Dort steht auch geschrieben, dass mit sofortiger Wirkung die Hauptsatzungen der Städte und Gemeinden bestimmen, wie Kinder und Jugendliche künftig mitwirken können. Bei der Art der satzungsmäßigen Mitwirkung sollen wiederum die Betroffenen ein starkes Wort mitreden.

Für die Kommunen heißt dies nun, flott entsprechende Einträge in ihren Satzungen vornehmen zu müssen. Dabei sind nicht alle sind so gut aufgestellt, wie die Panketaler Gemeindevertretung, die voraussichtlich im Januar über die geforderte Satzungsänderung abstimmt. Aber auch sie ist damit schon in Toleranzknautschzone des Gesetzes. Andere Gemeinden geraten noch viel mehr in Bedrängnis. Für viele kam die Verfassungsänderung überraschend. „Zum Glück hatte das Jugendamt bei uns nachgefragt, ob wir das mitbekommen hatten“, erinnert sich Lehnert. Auch wenn die Jugendverbände und das Jugendamt des Kreis Barnim den Kommunen beratend zur Seite stehen wird es jetzt für viele eng. Ahrensfelde, das mit seinen Jugendlichen schon viele Beteiligungsprojekte durchführt, hat gerade eine ähnliche Umfrage wie Panketal abgeschlossen. Werneuchen wird in zwei Wochen Workshops mit Jugendlichen durchführen. Bei soviel ernsthaftem Bemühen wird voraussichtlich auch die Kommunalaufsicht einsehen: Die Frist war zu kurz.