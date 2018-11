Verloren, aber nicht vermisst

MOZ

Klosterfelde „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“, heißt es am Sonnabend im Bauhof Nord in Klosterfelde. Etliche Fundsachen, die im Fundbüro der Wandlitzer Verwaltung abgegeben worden, werden versteigert.

Besonders interessant für eifrige Bieter sind die sieben gut erhaltenen Fahrräder, die an diesem Tag unter den Hammer kommen. Die vorgegebenen Schätzwerte beziehungsweise Mindestgebote liegen zwischen 15 und 25 Euro.

Es werden auch wieder etliche Kleidungsstücke für Klein und Groß, für Sommer wie Winter versteigert, die in den Schulen, Schulhorten oder im Strandbad vergessen wurden. Die Vielzahl von Kinderjacken, Softshelljacken, Anoraks und Sporthosen sind von guter Qualität. Die Mindestgebote liegen hier zwischen 50 Cent oder einem Euro. Dabei ist es das letzte Mal, dass Fundkleidungsstücke in Klosterfelde versteigert werden. Künftig werden sie nach der gesetzlichen Aufbewahrungszeit an gemeinnützige Einrichtungen weitergegeben.

Bereits ab neun Uhr können sich Interessenten einen Überblick über das Angebot verschaffen. Die ersteigerten Artikel können nur in bar und direkt vor Ort bezahlt werden.

Wer sich jetzt noch an sein verlorenes Fahrrad erinnert oder einen anderen Gegenstand beim Fundbüro vermutet, der sollte sich noch rechtzeitig vor der Versteigerung im Wandlitzer Fundbüro bei Christiane Dzikowski melden, um sein Eigentum vor der Versteigerung zu retten. Im Internet kann auf der Homepage der Gemeinde Wandlitz nachgeschaut werden, ob ein entsprechender Gegenstand beim Fundbüro abgegeben wurde. Eine Liste mit allen Fundsachen, die versteigert werden, ist online abrufbar und liegt zudem bei der Bürgerinformation im Foyer des Rathauses Wandlitzes aus.

Sonnabend, 10 Uhr, Klosterfelder Hauptstraße 40a, Wandlitz