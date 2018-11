Herr Miersch, wann reißt Ihnen der Geduldsfaden?

Mathias Puddig, Igor Steinle

Berlin (MOZ) Mit Interesse verfolgt auch die SPD, wie die CDU die Nachfolge von Angela Merkel an ihrer Parteispitze organisiert – schließlich geht es am Ende auch um die Koalition. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch warnt im Gespräch mit Mathias Puddig und Igor Steinle vor einem CDU-Chef Friedrich Merz.

Herr Miersch, Ihre Partei kommt trotz Erneuerungsprozess auf keinen grünen Zweig. Wieso?

Erneuerung als Kampfbegriff halte ich für grundsätzlich falsch. Wir müssen uns auf unsere Wurzeln besinnen und sagen, was Solidarität für die SPD im 21. Jahrhundert heißt. Daraus kann sich viel ableiten, ohne dass wir uns als Partei ein völlig neues Antlitz geben müssen. Stattdessen müssen wir ein klares Profil entwickeln und die entscheidenden Fragen beantworten: Haben wir einen handlungsfähigen Staat, der Sicherheit gibt? Wie gestalten wir eine sozialverträgliche Globalisierung und eine solidarisches Europa? Wie stehen wir zu Fragen der Arbeit und Umwelt?

Wie stellen Sie sich denn einen handlungsfähigen Staat vor?

Wir werden Menschen die Verlustängste, die mit der Globalisierung zusammenhängen nur nehmen und sie für ein solidarisches Europa gewinnen können, wenn wir national bestimmte Garantien geben. Ein Staat muss zum Beispiel für eine gute Infrastruktur - etwa in Krankenhäusern und Schulen - sorgen. Auch die individuelle Risikoabdeckung muss geklärt werden. Was passiert, wenn man arbeitslos wird? Was macht die Gemeinschaft, wenn ich krank, alt oder pflegebedürftig bin? Das ist ein ursozialdemokratisches Thema, und da haben wir - Stichwort Hartz IV - unseren Markenkern verletzt.

Wieviel Zeit hat die SPD denn noch, um diese Klarheit wiederherzustellen?

Der Erneuerungsprozess, der bis Ende 2019 geplant ist, muss in Teilen deutlich nach vorn gezogen werden. Die Fragen, die ich eben angesprochen habe, müssen bis zum Frühjahr 2019 geklärt werden.

Wer kann diesen Prozess glaubwürdig verkörpern?

Wir haben eine ganze Reihe von Personen, gute Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zum Beispiel, aber auch in der Bundestagsfraktion und in der Regierung. Parteichefin Andrea Nahles nimmt das Thema sehr, sehr ernst.

Hat sie dabei auch Fehler gemacht?

Natürlich hat Andrea Nahles einen Fehler gemacht, als sie den Maaßen-Kompromiss abgesegnet hat. Der hat jedem Gerechtigkeitsgefühl in breiten Teilen der Bevölkerung widersprochen.

War es angesichts der Aktualität grüner Themen nicht auch ein riesiger Fehler, Umwelt- und Klimapolitik in der SPD derart runterzubügeln?

Das würde ich nicht nur Andrea Nahles zuschieben. Ich habe es als sehr schmerzlich empfunden, dass wir generell in der Partei sowie der gewerkschaftlichen Bewegung den Eindruck erweckt haben, Umweltschutz und wirtschaftliche Vernunft würden im Gegensatz stehen. Ich halte das für völlig absurd. Wer heute die Endlichkeit von Ressourcen und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen miteinbezieht, der wird die Industrie der Zukunft schaffen. Deswegen bin ich froh, dass diese Themen in dem neuen Fahrplan als ganz dringend klärungsbedürftig beschrieben werden. Wir sind die Partei Willy Brandts, der vom blauen Himmel über der Ruhr gesprochen hat. Wir sind die Partei, die Strukturwandel kann. Das ist ein lohnenswertes Feld für uns.

In dem Papier ist nun von einer Versöhnung von Ökologie und sozialer Gerechtigkeit die Rede. Ist das die Antwort der SPD auf das Umfragehoch der Grünen?

Für mich ist das keine taktische Frage. Es geht darum, wie die Sozialdemokratie ihren Fortschrittsbegriff definiert. Wenn ich Maßnahmen entwickle, die allen Menschen wichtig sind und nicht nur einer kleinen Elite, die in Bioläden einkauft, dann ist das eine sozialdemokratische Programmatik, für die ich gerne kämpfe.

Wie genau könnte diese Programmatik in der Lausitz aussehen?

Es ist ein gutes Zeichen, dass es im Zwischenbericht der Kohlekommission zunächst nicht um ein Kohleausstiegsdatum geht, sondern darum, wie wir die Strukturentwicklung in der Lausitz hinbekommen. Es geht um den Aufbau von Infrastruktur, um eine Anbindung nach Berlin. Vor allem aber geht es darum, was wir angesichts der dort vorhandenen Energieinfrastruktur ansiedeln können, um in der Tradition der Industrie zu bleiben.

Wo bleibt da aber die Ökologie? Ist es nicht nötig, um die deutschen Klimaziele noch zu erreichen, die schmutzigsten Kraftwerke sofort abzuschalten?

Die Kommission hat auch zur Aufgabe aufzuzeigen, wie wir die Klimaschutzziele bis 2020 und 2030 einhalten können. Sie muss deswegen im nächsten Schritt prüfen, wie viele der schmutzigsten Kraftwerke wir bis 2020 vom Netz nehmen können. Ich gehe davon aus, dass bis Ende Dezember ein Vorschlag vorliegt, den wir im Parlament auch umsetzen müssen. Dann geht es weiter damit, den Pfad zur Einhaltung der Ziele bis 2030 zu zeichnen, zu denen sich Deutschland auch völkerrechtlich verpflichtet hat. Da wird es nochmal um ganz andere Kapazitäten und einen Ausgleich zwischen dem mittelrheinischen Revier und der Lausitz gehen und dann geht es um das Datum des kompletten Kohleausstiegs.

Das setzt voraus, dass es dann noch eine Regierung gibt. Wann reißt Ihnen da eigentlich der Geduldsfaden?

Die Frage ist verkürzt. Wir müssen weder mit aller Macht drin bleiben, noch unbedingt und sofort raus. Wir sind mit der klaren Ansage in die Koalition gegangen, dass es kein Weiter-so gibt. Was kam, war aber noch schlimmer. In den nächsten drei Monaten müssen wir sehen, ob diese Regierung handlungsfähig ist. Wenn das zerstörerische Handeln von Seehofer weitergeht, dann wird diese Koalition nicht mehr lange halten. Ich bin aber guten Mutes, dass wir nach Merkels Rückzug etwas Ähnliches auch bei Seehofer erleben.

Anhand welcher Sachfragen würden Sie die Koalition beenden?

Da muss die Gesamtschau stimmen. Die Themen liegen aber völlig auf der Hand: Wir haben keinen wirkungsvollen Fahrplan in Sachen Diesel. Wir haben das Thema Waffenexporte noch nicht geklärt. Auch die Herausforderungen des Klimaschutzes brauchen Lösungen.

Im Nahles-Fahrplan fehlen aber das Thema Diesel und auch die Grundgesetzänderung beim Bildungsföderalismus.

Natürlich gehören diese Themen dazu. Andrea Nahles hat aber gesagt, dass der Fahrplan ein Vorschlag ist, eine Diskussionsgrundlage. Die beraten wir am Montag. Das ist ja etwas, was es erst seit Andrea Nahles gibt: dass wir uns auch mal eine Woche Zeit nehmen, solche Pläne zu debattieren und vielleicht die eine oder andere zusätzliche Forderung zu ergänzen. Wenn Bildungsföderalismus und Diesel noch fehlen, dann werde ich dafür sorgen, dass das am Montag drin steht.

Es gibt Vorschläge, den für November angesetzten SPD-Parteitag in den Frühling vorzuziehen. Ist das eine gute Idee?

Nein, aus der Revisionsklausel im Koalitionsvertrag geht hervor, dass der Parteitag Ende 2019 entscheidet, ob geliefert wurde. Die anderen Gremien müssen aber nicht so lange warten. Die Bundestagsfraktion, der Parteivorstand oder gegebenenfalls ein Parteikonvent sind stark genug, um das auch früher zu beurteilen.

Während die SPD über den Fahrplan gesprochen hat, hat Angela Merkel den Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt. Welche Folgen erwarten Sie fürs Regierungshandeln?

Das kommt maßgeblich darauf an, wer neuer Vorsitzender wird. Wenn es Annegret Kramp-Karrenbauer wird, kann es einen soliden Übergang geben. Wenn Friedrich Merz neuer Parteivorsitzender wird, dann wird die tiefe Zerrissenheit in der Union weiter andauern, solange Merkel Kanzlerin ist. Das kann massive Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Regierung haben. Und dann stellt sich auch die Frage, ob jemand wie Merz hinter dem Koalitionsvertrag steht. Darin stehen ja nun mal viele sozialdemokratische Forderungen. Sollte Merz, wie zu erwarten, einem Turbokapitalismus das Wort reden, werden wir massive Schwierigkeiten bekommen.