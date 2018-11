MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) In der Straße am Fuchsbau in Eggersdorf ist am frühen Donnerstagmorgen eine Mülltonne in Brand geraten. Durch das Feuer seien auch ein Reifen sowie ein Stromverteilerkasten beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln nun wegen Verdacht der Brandstiftung.