Premiere in Jakarta

Dieter Keller

Jakarta (MOZ) Die Lehrlingsausbildung nach deutschem Vorbild soll in Indonesien für besser ausgebildeten Nachwuchs sorgen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier zeigt sich begeistert.

Adrett sehen die frisch gebackenen Gesellen aus in ihren einheitlichen weißen Sakkos. Eine einzige Frau steht unter 14 Kollegen auf der Bühne. Alle strahlen. Schließlich übergibt ihnen die Urkunde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) persönlich. Das passiert in Deutschland gelegentlich, in Jakarta dagegen ist es eine Premiere: Erstmals wurden Kfz-Mecha­troniker nach den deutschen Regeln der dualen Ausbildung geschult. Nach drei Jahren sind sie IHK-geprüft. Ihr Zertifikat ziert das Signet des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.

Ort der Handlung ist die Firmenzentrale von Astra in Jakarta, einem Konzern mit über 220 000 Mitarbeitern, der unter anderem Autoteile und fünf Millionen Motorräder im Jahr produziert. Da sind 15 Lehrlinge ein Tropfen auf den heißen Stein. Altmaier nutzt die Gelegenheit der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft, als deren Schirmherr er in die indonesische Hauptstadt gekommen ist.

Er würde sich freuen, wenn die neuen Gesellen auch einmal in Deutschland arbeiten würden, wirbt Astra-Chef Prijono Sugiarto. „Bisher exportieren wir nur Hausmädchen.“ Für Altmaier ein interessanter Aspekt bei der Frage, wen das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz ansprechen soll.

Hardy Hoffmann, der die Ausbildung für die Außenhandelskammer in Jakarta organisiert hat, ist wenig begeistert: „Die jungen Leute sollen hierbleiben.“ Der zweite Jahrgang hat schon begonnen, diesmal sind drei Mädchen dabei. Ähnliche Bemühungen laufen auch bei den örtlichen Niederlassungen deutscher Konzerne wie Daimler und Siemens. Von einer breiteren Übernahme der dualen Ausbildung in Indonesien ist aber nicht die Rede.

Die duale Berufsausbildung soll weltweit ein Vorbild sein: Im September haben rund 500 junge Menschen mit einer Berufsausbildung nach deutschem Vorbild begonnen, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Der Wirtschaftsminister konnte bei Astra auch drei jungen Indonesiern die Hand drücken, die schon vor einiger Zeit ihren Meister als Kfz-Mechatroniker in Deutschland gemacht haben. Zwei davon haben in Pforzheim gelernt. Indonesien hat über 260 Millionen Einwohner, und darunter sind unübersehbar viele junge Leute.