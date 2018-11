Süd- und Nordkorea wollen über Olympia-Bewerbung informieren

dpa-infocom

Seoul (dpa) Süd- und Nordkorea wollen das Internationale Olympische Komitee (IOC) offiziell über ihr Vorhaben einer gemeinsamen Bewerbung um die Sommerspiele 2032 informieren.

Dazu solle bald ein Schreiben an das IOC geschickt werden, berichteten südkoreanische Sender im Anschluss an Gespräche zwischen Unterhändlern beider Seiten in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte im September in Pjöngjang bei seinem dritten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Kandidatur für Olympia 2032 angekündigt. Beobachter gehen davon aus, dass das Vorhaben beim IOC mit großem Wohlwollen gesehen wird.