24 Millionen Euro in der Stadtkasse

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Erstmals seit zehn Jahren weist die Stadt einen Überschuss im Haushaltsplan aus. Im Entwurf des Finanzplans für 2019 hat das Rathaus 2,3 Millionen Euro mehr Einnahmen als Ausgaben im Ergebnishaushalt vorgesehen. Bisher war dort immer ein Minus ausgewiesen, auch wenn es hinterher viel besser lief.

Seit neun Jahren weist die Stadt Schwedt in ihren Haushaltsplänen immer ein Minus aus. In der Abrechnung des Jahres sorgten dann günstige Umstände, mehr Zuweisungen oder Steuern dafür, dass es doch nicht so „schlimm“ kam, wie geplant. Fakt ist, dass die Stadt seit 2005, als noch 20 Millionen Euro in der Kasse fehlten, stetig ihre Finanzlage verbessern konnte auf einen Kassenbestand von heute 24 Millionen Euro und eine Rücklage von 18 Millionen Euro.

Einige günstige Umstände, die vor der Haushaltsaufstellung bekannt wurden, verboten diesmal wohl die Praxis, mit einem übervorsichtigen Minus in die Finanzplanung zu gehen. Das wäre nicht mehr glaubwürdig gewesen. Die Stadt nahm 2017 mehrere Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer ein. Zeitgleich verringerte der Landkreis den Prozentsatz der Kreisumlage deutlich.

In den Jahren zuvor stand der Minusprognose des Haushaltsplans oft ein Plus im realen Ergebnis gegenüber, das sogar schon mal 2,7 Millionen Euro (2015) ausmachte. Die Stadt musste sich deshab auch imemr weider Kritik anhören, dass sie sich künstlich arm rechne, um Begehrlichkeiten für soziale oder kulturelle Ausgaben abzuwehren. Irgendwann aber muss auch ein vorsichtiger Bürgermeister seinen Bürgern erklären, warum es der Stadt angeblich so schlecht gehe, gleichzeitig aber die Rücklagen immer weiter steigen.

Das Schwedter Stadtoberhaupt, seit 13 Jahren im Amt, freut sich natürlich, dass die Stadt so eine solidi Haushaltslage aufzuweisen hat. „Schwedt hat sich auf die Einwohnerzahl von 30 000 eingependelt, die Jahre des großen Bevölkerungsrückgangs sind vorbei und die Stadt hat es geschafft, ihre Finanzkraft auf die neue Stadtgröße auszurichten. Weit mussten keine Einrichtungen schließen und konnten die Infrastruktur erhalten und ausbauen“, sagt Polzehl. Aber auch für den 19-er Etat hat er ein „aber“ parat. Ihm machen die sinkenden Gelder vom Land für Investitionen Bauchschmerzen. „Wir müssen immer mehr eigenes Geld einsetzen, wenn wir Straßen oder andere Dinge bauen wollen. Es war also auf keinen Fall falsch, eine ordentliche Rücklage anzusparen.“

In seinem Haushaltsentwurf, erstmals vom neuen Kämmerer Riccardo Tonk erstellt, sind viele erfreuliche Nachrichten enthalten: Die Stadt will, neben den großen Investitionen (siehe Infokasten) eine neue Drehleiter für die Feuerwehr beschaffen, einen Veranstaltungsraum über den Fundamenten der Synagoge errichten, letzte Kopfsteinpflasterabschnitte der hinteren Berliner Straße ersetzen und endlich die Fassade der Sporthalle Dreiklang reparieren.