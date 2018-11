Erinnerung an Ermordete: Yosip Vaysblat, Lyudmyla Vaynshteyn, Larissa Bargtel und Mikhail Rushenko (v.l.) haben an der Tafel mitgewirkt, die an die von den Nazis ermordeten jüdischen Frankfurter erinnert. Am Dienstag wird sie anlässlich des 80. Jahrestags der Pogromnacht in der Jüdischen Gemeinde eingeweiht. © Foto: Dietrich Schröder

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor 80 Jahren brannten in Deutschland die Synagogen – ein Vorbote der systematischen Ermordung der Juden. Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt (Oder) gedenkt der Toten auch deshalb, weil viele ihrer älteren Mitglieder selbst Repressionen erlitten haben.

Julius Rosenbaum war der letzte Kantor der alten Synagogengemeinde in Frankfurt (Oder). Als 1933 die Nazis die Macht ergriffen und die ersten Juden aus Deutschland flohen, hielt der damals 54-Jährige seiner Heimatstadt die Treue. Schließlich war er hier Lehrer gewesen und im Ersten Weltkrieg sogar Leutnant des Deutschen Reichsheeres.

Erst 1939 flüchteten er und seine Frau Erna auf Druck ihrer Kinder, die Deutschland bereits verlassen hatten, nach Amsterdam. Doch selbst dort wurde das Ehepaar 1943 von den Nationalsozialisten verhaftet. Über mehrere Konzentrationslager wurden sie nach Auschwitz verschleppt und dort im Herbst 1944 getötet.

„Hier stehen ihre Namen“, sagt Yosyp Vaysblat und zeigt auf eine große Tafel im Gebetsraum der heutigen Jüdischen Gemeinde. 162 Juden, die einst in der Oderstadt gelebt hatten und in den Konzentrationslagern umgebracht wurden, sind dort verzeichnet. „Es sind auch unsere Toten, es ist unser gemeinsames Schicksal“, sagt der 72-Jährige. Er hat die Tafel mit Mitgliedern der Gemeinde und der Hilfe zahlreicher nicht-jüdischer Unterstützer aus Frankfurt gefertigt.

Vaysblat, der aus einer Kleinstadt in der Ukraine stammt, hat eine besondere Beziehung zu Deutschland. „Ich wurde kurz nach dem Krieg in Brandenburg gezeugt, vermutlich in einer Kaserne in Beelitz“, sagt er. Seine Mutter Ljubov Iosifovna war als 19-jährige Krankenschwester in die Rote Armee eingezogen worden, nachdem die Deutschen die Sowjetunion überfallen hatten. „Sie erlebte den gesamten schrecklichen Krieg an der Front und verliebte sich dann in Deutschland in meinen Vater, einen Oberstleutnant aus Sibirien“, berichtet Vaysblat.

Leider hatte sein Vater noch Augen für andere junge Frauen, weshalb die Mutter im Winter 1946 allein hochschwanger nach Hause zurückkehrte. Dort erwartete sie ein noch viel schlimmerer Schock: Ihre Eltern, beide Schwestern und einer ihrer zwei Brüder waren – zusammen mit weiteren Juden des Ortes – ermordet und in einem Massengrab verscharrt worden.

„Als ich größer wurde, erzählte mir Mutter, dass die Deutschen diese Morde verübt hatten“, sagt Vaysblat mit leiser Stimme. Zugleich fiel ihm als Junge auf, dass sich einige Juden aus dem Ort, die den Krieg überlebt hatten, freitags heimlich zum Schabbat trafen. Religionsausübung wurde in der Sowjetunion unterdrückt – egal ob es sich um russisch-orthodoxe oder jüdische Gläubige handelte.

Erst viele Jahre später – Vaysblat war längst selber zum Offizier in der sowjetischen Armee geworden – erfuhr er die Wahrheit über den Tod seiner Angehörigen: „Ältere Augenzeugen aus unserem Ort berichteten mir, dass nicht die Deutschen, sondern Ukrainer ihre jüdischen Mitbewohner bei einem Pogrom während der Besatzung umgebracht hatten.“

Antisemitismus habe auch er in seinem eigenen Leben immer wieder verspürt. „Meine Mutter und ich freuten uns sehr, als ich als Jugendlicher die Aufnahmeprüfung für eine Kunstschule in Kiew geschafft hatte.“ Um so größer sei seine Enttäuschung gewesen, als er kurz vor Eröffnung des Studienjahrs dennoch eine Ablehnung erhielt. Später wurde seine ukrainische Ehefrau oft gehänselt, weil sie einen Juden geheiratet hatte. „Man rief ihr hinterher: Vaysblat, was ist das denn für ein Name?“

Nach 1990 beteiligte er sich – nachdem ihn die Sowjetarmee entlassen hatte, als sie in ihre nationalen Bestandteile zerfiel – am Aufbau einer neuen jüdischen Gemeinde in der Stadt Luzk. „Doch immer mehr Juden wanderten aus der Ukraine aus.“ Das wiedervereinte Deutschland empfing sie, um das jüdische Leben hierzulande wieder zu beleben. Auch Israel und die USA waren sehr aufnahmebereit.

1994 stellte auch Vaysblat für seine Mutter und seine Familie einen Antrag bei der deutschen Botschaft in Kiew. Die Genehmigung dauerte vier Jahre. Als er sie endlich in den Händen hielt, war seine Mutter gerade gestorben. „Sie hat Deutschland nach dem Krieg nie mehr wiedergesehen“, bedauert der 72-Jährige.