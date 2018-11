Innovationen fürs Alter

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Wenn Ingrid Hildebrandt eine Flasche Wasser öffnen möchte, kann das zu einer echten Herausforderung werden. Denn die Handkraft der 75-Jährigen lässt nach, die Drehbewegung gelingt nicht immer auf Anhieb. Abhilfe verschafft ein praktischer Drehverschlussöffner in Sonnenform, der auf den Deckel gesetzt wird und durch seine vergrößerte Oberfläche mehr Griffigkeit für die nachlassende Motorik bietet. Die Lösung für ein kleines Alltagsproblem, die für viele Senioren aber eine immense Erleichterung bedeutet – genauso wie viele andere technische Helferlein, die heute verfügbar sind.

Vorgestellt hat eine kleine Auswahl dieser Helferlein für Menschen über 65 Jahren, deren Anteil auch in der Havelstadt stetig steigt, in dieser Woche Wolfgang Döring. Er bezeichnet sich selbst als ‚Unruheständler’, der weiter aktiv bleiben möchte, weshalb er sich 2016 dazu entschied, dem von der Akademie 2. Lebenshälfte landesweit initiierten Projekt „Technik-Spürnasen“ anzuschließen. Dahinter verbergen sich ursprünglich acht Senioren, von denen fünf heute aktiv sind und drei aus dem Havelland stammen. Sie erklären hier seit nunmehr zwei Jahren, wie man die eigenen vier Wände möglichst sicher und behindertengerecht gestalten und sich so möglichst lange Eigenständigkeit erhalten kann. „Unser Ziel ist es, dass die Menschen über die Problematik nachdenken und sich damit auseinandersetzen. Denn es sind Fragen, die jeden Senior in seinem Alltag betreffen und auch für pflegende Angehörige interessant sind“, erläutert Wolfgang Döring im Rahmen seines Vortrags im Café Miteinander, zu dem sich viele Interessierte eingefunden haben – darunter auch Ingrid Hildebrandt.

Schnell macht Döring dabei klar, dass längst nicht alles, das auf dem Markt zu haben ist, unbedingt auch sinnvoll ist und in jeden Haushalt gehört. Er empfiehlt vielmehr: „Hören Sie sich um, was Bekannte schon haben, was sie für gut befanden.“ Er selbst zeigt sich indes vor allem von einem Bügeleisen begeistert, das sich dank einer eingebauten Feder anhebt, sobald kein Druck mehr ausgeübt wird und so Brände verhindert.

Es muss jedoch längst nicht immer so viel Technik sein, die den Alltag erleichtert. Auch elastische Schnürsenkel, ein ausziehbarer Sockenanzieher oder Besteck mit verdickten Griffen können bei vielen Krankheitsbildern schnell Erleichterung verschaffen. Sie noch bekannter zu machen und das Wissen der Senioren darüber zu steigern, soll weiter Ziel der „Technik-Spürnasen sein“. Die suchen übrigens noch Verstärkung. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei der Akademie 2. Lebenshälfte.